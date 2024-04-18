Son dakika! DHKP-C'li Fehmi Oral Meşe yakalandı!

MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından başlatılan başarılı operasyonda, DHKP-C’nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı.

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Son dakika! DHKP-C'li Fehmi Oral Meşe yakalandı!

MİT’in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube, tarafından gerçekleştirilen operasyonda geçmiş dönemde DHKP-C’nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı.

Terör örgütü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe, İstanbul'da yakalandı.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Meşe'nin daha önce DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katıldığı belirtildi.

Son dakika! DHKP'li Fehmi Oral Meşe yakalandı!

Terör örgütünün sorumlularından Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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