Su faturası yüzde 25 düşecek! Herkesi kapsıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi dünkü toplantısında, şehirdeki su tarifelerinde yüzde 25 oranında bir düşüş uygulanması kararlaştırıldı.

YAYINLAMA
Google News
Su faturası yüzde 25 düşecek! Herkesi kapsıyor

Dün Bursa'da yönetim değişikliği resmen başladı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP adayı Mustafa Özbey, AKP'li mevcut Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a karşı 860 bin 490 oy ve %47.62 oranla zafer kazanarak şehrin yeni başkanı olarak göreve başladı. Görev belgesini aldıktan sonra Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin dünkü ilk toplantısını yönetti. Yeni dönemin ilk meclis toplantısında, uzmanlık komisyonları, komite üyelikleri ve başkan yardımcılıkları seçimleri için oylama yapıldı.

Emekliye 10 bin TL! Aynı gün onay çıkıyorEmekliye 10 bin TL! Aynı gün onay çıkıyor

Survivor’da görülmemiş kavga! Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi olacak?Survivor’da görülmemiş kavga! Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi olacak?

Emekli maaş zammında yeni dönem! Emekli maaşı ne kadar olacak?Emekli maaş zammında yeni dönem! Emekli maaşı ne kadar olacak?

Duvar'da yer alan Gizem Örnek'in haberine göre, Belediye Başkanı Bozbey, meclis toplantısında su fiyatlarında yüzde 25 oranında indirim yapılması ve iş yerlerinin tabelalarındaki yabancı dil ibarelerinin Türkçeleştirilmesi tekliflerini onayladı. Belirtilen yeni su tarifesi indirimi 1 Mayıs 2024'te geçerli olacak.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Emekliye 10 bin TL! Aynı gün onay çıkıyor
Emekliye 10 bin TL! Aynı gün onay çıkıyor
Zincir marketler şimdi yandı! Fahiş fiyat denetimlerinde kapatma cezası yolda
Zincir marketler şimdi yandı! Fahiş fiyat denetimlerinde kapatma cezası yolda
Küresel risk iştahının devam etmesi altın ve gümüşü öne çıkarıyor…
Küresel risk iştahının devam etmesi altın ve gümüşü öne çıkarıyor…
Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyonu bakın neye bağladı?
Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyonu bakın neye bağladı?
Son Haberler
Su faturası yüzde 25 düşecek! Herkesi kapsıyor
Su faturası yüzde 25 düşecek! Herkesi kapsıyor
18 Nisan 2024 Perşembe hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı sıcaklıklar kaç derece olacak?
18 Nisan 2024 Perşembe hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı sıcaklıklar kaç derece olacak?
18 Nisan 2024 Perşembe Günlük burç yorumları| Özgüveniniz tüm kapıları sizin için açabilir
18 Nisan 2024 Perşembe Günlük burç yorumları| Özgüveniniz tüm kapıları sizin için açabilir
Kartal Belediyesi kreş öğrencilerinin resim sergisi büyük beğeni topladı
Kartal Belediyesi kreş öğrencilerinin resim sergisi büyük beğeni topladı
Emekli maaş zammında yeni dönem! Emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaş zammında yeni dönem! Emekli maaşı ne kadar olacak?
Yapıkredi promosyonu iyice abarttı! Başvurana 15 bin TL
Yapıkredi promosyonu iyice abarttı! Başvurana 15 bin TL
Çok Okunanlar
18 Nisan 2024 Perşembe Günlük burç yorumları| Özgüveniniz tüm kapıları sizin için açabilir
18 Nisan 2024 Perşembe Günlük burç yorumları| Özgüveniniz tüm kapıları sizin için açabilir
18 Nisan 2024 Perşembe hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı sıcaklıklar kaç derece olacak?
18 Nisan 2024 Perşembe hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı sıcaklıklar kaç derece olacak?
Emekliye 10 bin TL! Aynı gün onay çıkıyor
Emekliye 10 bin TL! Aynı gün onay çıkıyor
Bugün Gram Altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 17 Nisan 2024 güncel altın fiyatları
Bugün Gram Altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 17 Nisan 2024 güncel altın fiyatları
Bugün Gram Altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 17 Nisan 2024 güncel altın fiyatları
Bugün Gram Altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 17 Nisan 2024 güncel altın fiyatları
Aylık 1666 liraya kredi fırsatı! Nakit derdini hemen çözün
Aylık 1666 liraya kredi fırsatı! Nakit derdini hemen çözün
Yorumlananlar
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…