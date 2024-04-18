Su faturası yüzde 25 düşecek! Herkesi kapsıyor

Dün Bursa'da yönetim değişikliği resmen başladı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP adayı Mustafa Özbey, AKP'li mevcut Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a karşı 860 bin 490 oy ve %47.62 oranla zafer kazanarak şehrin yeni başkanı olarak göreve başladı. Görev belgesini aldıktan sonra Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin dünkü ilk toplantısını yönetti. Yeni dönemin ilk meclis toplantısında, uzmanlık komisyonları, komite üyelikleri ve başkan yardımcılıkları seçimleri için oylama yapıldı.

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Duvar'da yer alan Gizem Örnek'in haberine göre, Belediye Başkanı Bozbey, meclis toplantısında su fiyatlarında yüzde 25 oranında indirim yapılması ve iş yerlerinin tabelalarındaki yabancı dil ibarelerinin Türkçeleştirilmesi tekliflerini onayladı. Belirtilen yeni su tarifesi indirimi 1 Mayıs 2024'te geçerli olacak.