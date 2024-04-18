Tokat’ta peş peşe deprem! Yaşanan deprimin görüntüleri kameraya böyle yansıdı...

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat’ta hissedildi.
Tokat’ın Sulusaray ilçesi Yozgat il sınırına yakın bin noktada saat 01.06’da deprem meydana gelen deprem korkuttu. AFAD verilerine göre 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat’ta hissedildi. Artçı depremler meydana gelirken, gece saatlerinde yaşanan depremin şiddeti, kameralara böyle yansıdı...
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu Müge Anlı'nın yayınına çıkarak çok çarpıcı açıklamalarda bulundu, babasına verdi veriştirdi
Sarıyer'deki cinayet, taksicileri isyan ettirdi! ''Azrailini yanında taşıyan bir meslek grubu haline geldik''
Su faturası yüzde 25 düşecek! Herkesi kapsıyor
18 Nisan 2024 Perşembe hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı sıcaklıklar kaç derece olacak?
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)