Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu Müge Anlı'nın yayınına çıkarak çok çarpıcı açıklamalarda bulundu, babasına verdi veriştirdi

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu iddia ederek biyolojik test ile de bunu ispatlayan Duygu Nebioğlu annesini bulmak için Müge Anlı'nın yayınına çıktı, babasına verdi veriştirdi

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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu Müge Anlı'nın yayınına çıkarak çok çarpıcı açıklamalarda bulundu, babasına verdi veriştirdi

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, yaptığı açıklamalarla sanat gündemi sarsmaya devam ederek, Müge Anlı'nın programa katılma davetini kabul ederek yaptığı açıklamalarla annesini bulmak için Anlı'dan yardım isteyerek babası Metin Akpınar'a verdi veriştirdi.

"ANNEM KISA SÜRE AŞK BABAM BİR GECELİK İLŞKİ DİYOR"

Yıllar önce Metin Akpınar'ın evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen ve açtığı babalık davasını kazanan Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istedi.
Usta sanatçı Metin Akpınar'ın evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, bir süredir ulaşamadığı annesi Suphiye Orancı'ya ulaşmak için Müge Anlı'nın yayınına çıktı.

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"ANNEMİN ÜNLÜ ARKADAŞLARI OLUNCA HİKAYE BAŞLAMIŞ"

Küçük yaşta evlatlık verilen Nebioğlu, annesini 2007 yılında bulduğunu, en son da 2010 yılında telefonla konuştuğunu söyledi. Annesinin hayatta olduğunu söyleyen genç kadın, Almanya'da yaşadığını belirtti. Canlı yayında yaşananları anlatan Nebioğlu, şunları söyledi: "Annemi, annesi ünlü etmek istemiş. Annem de İbrahim Tatlıses ile oynamış hatta. Ünlü arkadaşları olmuş ve böylece bu hikaye başlamış. Annem o camianın içine böyle girdiğini anlattı."

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kayıp annesini bulmak için Müge Anlı'nın yayınına çıktı

"ANNEM AŞK YAŞADIKLARINI SÖYLEDİ, BABAM 'TEK GECELİK' DEDİ"

"Annemle babamın teknede tanıştığı söyleniyor ama değil. Umarım kendisi çıkar anlatır. Annem bana farklı bir hikaye anlattı ama babam 'Bir gecelik ilişki' dedi. Kimse doğruyu söylemiyor. Annem bir trafik kazasında tanıştıklarını söyledi. Annem bana 'Babanız beni hastaneye götürdü ve iki tane çocuğumun olduğunu biliyordu' dedi. Bana o zaman babamın ismini vermemişti. Annem bana kısa süreli bir aşk yaşadıklarını söylemişti. Babamın tek gecelik ilişki açıklamasını kabul etmiyorum. Eşini de mağdur etmiş ama bizim mağdur olduğumuz kadar kimse olmadı."

Duygu Nebioğlu, sözlerinin devamında annesinin kendisine "Babanı bulursan beni kaybedersin" dediğini de söyledi.

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NE OLMUŞTU?

63 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı birliktelikten ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Babalık davası açan Duygu Nebioğlu kazanırken ikizi Sevgi Nebioğlu'nun davası devam ediyor. Kızlarının ortaya çıkmasıyla bir açıklama yapan Metin Akpınar, evlatlarını kabul ederek "Tek gecelik bir ilişkiydi. Eşimden özür dilerim. Hayat geriye doğru akmıyor" demişti.

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