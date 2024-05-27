Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'nda konuştu. İşte Ayrıntılar...

"UNUTMAYACAĞIZ VE AFFETMEYECEĞİZ"

Erdoğan: ''Kim ne derse desin Yassıada mahkemelerinde türlü baskılara işkenceye maruz kalan her 3 devlet adamımız isimlerini milletimizin gönlüne şehit olarak yazdırmışlardır. Bu millet merhum Menderes ve arkadaşlarını her zaman şükranla ve biraz da idamlarına engel olamamanın mahcubiyetiyle hatırlayacaktır. 27 Mayıs 1960 milletin gönlünde derin yaralar açtı. Üzerinden değil 64 sene asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. Yassıada mahkemelerinde yaşanan hiçbir sahne ve alınan hiçbir karar tesadüf değildir.Menderes ve arkadaşlarının şahsına önce mahkum edilen, sonra idam edilen milletin özgür iradesidir. Anadolu ihtilalini içlerine sindiremeyenler 22 yıl boyunca milli iradeyi gasp etme girişimlerini sürdürdü.Yassıada mahkemelerinde alınan hiçbir karar tesadüf değildir. Burası özellikle seçilmiştir.''

Türk siyaseti özgüvensizlik girdabından bir türlü kurtulamadı. 27 Mayıs'ın karanlık gölgesi iradenin peşini bir türlü bırakmadı.

Kanlı terör eylemleriyle devlet ve millet arasına nifak sokmak istediler. Son olarak 15 Temmuz ile bizi ve milletimizi hedef alacak kadar göz kararttılar.Bu ülkede bulanık suda demokrasiyi avlama dönemleri geride kaldı. Siyaset mühendisliği yapıldığı günler sona erdi.

"MASUM İNSANLARIN ONURUYLA OYNADILAR"

Milli iradeye darbe hançerini bunun için vurdular. Siyasetçileri örselediler. Masum insanların onuruyla bunun için oynadılar. Menderes ve iki arkadaşını bunun için astılar. Yıllarca 27 Mayıs'ı Hürriyet ve anayasa bayramı olarak bunun için kutladılar.

Haberin Devamı

Tam 64 yıl önce bugün! Türk demokrasisinin kara lekesi olan, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü

O burç sahipleri aman dikkat! 27 Mayıs 2024 Pazartesi burç yorumları nelerdir? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer...

İsrail güvenli bölgeleri bombaladı! Filistinliler çadırlarında yanarak can verirken, onlar kutlama yaptı!

Yaşlı kadın yaya geçidinden geçmek isterken kamyonun altında kaldı!