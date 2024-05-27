İsrail güvenli bölgeleri bombaladı! Filistinliler çadırlarında yanarak can verirken, onlar kutlama yaptı!

İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu onlarca Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 234. gününde de devam ediyor.
İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenledi saldırıda en az 40 Filistinli şehit oldu.
TERÖRİST YAHUDİLER DANS EDEREK KUTLADI
Dünyanın seyirci kaldığı katliam ise azgın Yahudiler tarafından kutlandı. Teröristler Lag BaOmer Bayramında Refah'ın bombalanmasına sevinerek dans etti.
LAG BAOMER BAYRAMI
Musevi inancına göre, Roma İmparatorluğu ordularına karşı direnişin zaferle sonuçlandığı günün anısına kutlanan Lag BaOmer, Hamursuz (Pesah) ile Şavuot bayramları arasındaki 49 günün 33. gününe denk geliyor.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber