Yaşlı kadın yaya geçidinden geçmek isterken kamyonun altında kaldı!

Zonguldak’ta yaşanan feci kazada, 59 yaşındaki kadın yaya geçidinden geçmek isterken, ona yol vermeyen kamyonun altında kaldı.

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Yaşlı kadın yaya geçidinden geçmek isterken kamyonun altında kaldı!

Zonguldak’ta yaşanan feci kazada, 59 yaşındaki kadın yaya geçidinden geçmek isterken, ona yol vermeyen kamyonun altında kaldı.

Kaza sabah saatlerinde çevre yolunda meydana geldi. Mehmet K. (39) idaresindeki 34 U 4638 plakalı kamyon; yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki Mine Çetinoğlu’na çarptı.

Yaşlı kadın yaya geçidinden geçmek isterken kamyonun altında kaldı!

Kamyonun altında kalarak sürüklenen Çetinoğlu için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Çetinoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri sürücüyü polis merkezine götürürken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri kaza yerinde delil topladı.

Yaşlı kadın yaya geçidinden geçmek isterken kamyonun altında kaldı!

Çetinoğlu’nun cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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