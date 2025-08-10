Son Dakika! Balıkesir sındırgı merkezli 6.1 şiddetinde deprem meydana geldi: yıkılan binalar var

Son Dakika: AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasıyla merkez üssü Balıkesir'in sındırgı ilçesinde derinliği 11 km olan saat 19:532'te 6.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. depremin çevre illere de hissedildiği belirtiliyor.

SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Sındırgı belediye başkanı Serkan Sak yaptığı açıklamada ilçe merkezinde içinde 6 kişinin bulunduğu bir binanın yıkıldığını 4 kişinin kurtarıldığını 2 kişinin ise kurtarılmaya çalışıldığını açıklayarak ilçe merkezine 10 dan fazla binanın yıkıldığı haberleri geldiğini açıkladı.

Sındırgı'da bir bina yıkıldı

Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Sındırgı ilçesindeki bir binanın yıkıldığı görüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "Sındırgı ilçemizde 1 bina yıkılmıştır. Bina içindeki 3 vatandaşımız kurtarıldı, 1 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

4 yaralının tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen deprem nedeniyle şu ana kadar 4 yaralının tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmekte, süreci tüm ilgili kurumlarımızla yakından takip etmekteyiz. Yaralılarımıza acil şifalar, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, ihbarları tek tek değerlendiriyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerin sahada hasar tespit çalışması yaptığını belirterek, “Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Artçı sarsıntılar devam ediyor

AFAD'ın sosyal medya hesabından, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunuldu.

Saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği anımsatılan açıklamada, depremin en çok İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şu ana kadar, 0-3 arası 15, 4-5 arası 5 olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında, 319 personel, 79 araç görev yapmaktadır. Bölgede bulunan Afet Yönetim Merkezleri, valiler başkanlığında toplanmıştır. An itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 hasar ihbarı gelmiş olup, tarama çalışmaları devam etmektedir.

Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarılmış, bir kişinin kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir."

Deprem İstanbul'da da hissedildi

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Sultangazi ve Bahçelievler'de depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Küçükçekmece'de de dışarı çıkan vatandaşlar parkta beklemeye başladı.

Bağcılar'da da deprem nedeniyle dışarı çıkanlar Millet Bahçesi'ne geldi. Vatandaşlar, burada bekleyişini sürdürüyor.

İstanbul Valiliğinden depreme ilişkin açıklama

Öte yandan İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, saha ekiplerimiz tarama çalışmalarına başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

AFAD'tan deprem sonrası hasarlı ve riskli yapılara ilişkin uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı ve riskli yapılara ilişkin uyarıda bulundu.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önem taşımaktadır. Haberleşmek için kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını tercih edin. Telefon görüşmelerinizi olabildiğince kısa tutun. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." bilgilerine yer verildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar büyüklüğü 3 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla, saha taramaları devam etmektedir. Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa, Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanacaktır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeler takip edilmektedir."

"Teyitsiz paylaşım ve haberlerden uzak durulmalı"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Duran, sosyal medya hesabından, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından paylaşımda bulundu.

Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Duran, şunları kaydetti:

"Devletimizin ilgili kurumları teyakkuzda olup gerekli çalışmaları yürütmektedir. Dezenformasyon içeren teyitsiz paylaşım ve haberlerden uzak durulması, bu süreçte resmi makamlarca yapılan açıklama ve bildirimlere riayet edilmesi gerekliliğini tüm medya camiamıza ve vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatırız. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

"Balıkesir'deki deprem sonrası haberleşmede kesinti olmadı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir’deki deprem sonrası haberleşme noktasında bir kesinti olmadığını duyurdu.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depreme ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Haberleşme noktasında bir kesinti söz konusu olmayıp ihtiyaten mobil baz istasyonları bölgeye yönlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın haberleşmede Whatsapp, Telegram, Bip vb. uygulamaları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Rabbim muhafaza etsin. Tekrar geçmiş olsun."

Balıkesir'deki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin hemen ardından TAMP'ın devreye alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir. İçişleri Bakan Yardımcılarımız Münir Karaloğlu ve Mehmet Aktaş başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet Yönetimi Merkezi'nde toplanmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."

Manisa'da 6 kişi yaralandı

Manisa Valiliği, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde depremde Manisa'da 6 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Manisa'yı da etkileyen depremin ardından saha tarama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Akhisar'a bağlı Akkocalı Mahallesi'nde 3'ü kullanılmayan tek katlı 8 ev hasar görmüştür. Gördes'e bağlı Evciler Mahallesi'nde 2 bina ve Çiçekli Mahallesi'nde ise 1 bina hasar görmüştür. Sarıaliler Mahallesi'nde ise yola kaya düşmesi sonucu yolda göçme meydana gelmiştir. Yol geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Kırkağaç'a bağlı Hacet Mahallesi'nde 5 müstakil evin duvarlarında çatlak oluşmuştur. Salihli'ye bağlı Taytanlı Mahallesi'nde 1 ev hasar görmüştür. Ahmetli, Demirci, Gördes ve Yunusemre ilçemizde 6 vatandaşımız deprem anında kaçmak isterken yaralanmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına devam etmektedir."

AHMET AKIN ACI HABWERİ DUYURDU

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, depremde bir vatandqşın hayatını kaybettiğini duyurdu