İstanbul, Pendik'te feci yangın: Aynı evden 3 çocuk alevlerin arasında can verdi!

İstanbul Pendik'te 2 katlı binanın girişindeki dairede sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.

İstanbul Pendik'te 2 katlı binanın girişindeki dairede çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı. Öte yandan, evde çıkan yangın sırasında evde bulunmadığı öğrenilen anne gözaltına alındı.
Pendik'te bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında vatandaşlar tarafından evden çıkarılan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye kaldırılan çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, yangın sırasında evde olmadığı ortaya çıkan anne polis ekiplerince gözaltına alındı.

