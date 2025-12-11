Çocuğu, pazarda herkesin gözü önünde iple bağladı: Gerekçesi ise hem dikkat çekti hem düşündürdü...

İstanbul Sarıyer'de kurulan semt pazarında dikkat çeken bir olay yaşandı: Pazarcı esnafı bir çocuğu herkesin gözü önünde ellerini ve ayaklarını iple bağladı. İşte dikkat çeken gerekçesi...

İstanbul Sarıyer'de kurulan semt pazarında iddiaya göre bir çocuk tezgahlardan birinden eşofman çaldı. İkinci kez pazara gelen çocuk, kendisini fark eden esnaf tarafından yakalanarak iple bağlandı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşlarında olduğu öğrenilen bir çocuk, kurulan semt pazarına geldi. Çocuk burada iddiaya göre, kıyafeti tezgahından eşofman çaldı. Çaldığı ürünü ATM'lerin oraya saklayan çocuk ardından pazara geri geldi.

İkinci kez hırsızlık girişiminde bulunduğu iddia edilen çocuk bu kez esnaf tarafından fark edildi.

Bunun üzerine pazar esnafından Ahmet Saydan çocuğu iple bağladı. Ardından da çocuğu sorgulayarak eşofmanın yerini öğrendi. Eşofmanın geri alınmasının ardından çocuk serbest bırakıldı.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Diğer yandan olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun iple bağlandığı anlar görülüyor.

Pazar tezgahının arkasında oturtulan çocuğun olayı anlatan esnafın sözleri karşısında tepki gösterdiği anlarda, "Yalancılar" diye tepki gösterdiği anlar da görüntülerde görülüyor.

Tezgah arkasındaki çuvalın üzerine oturtulan çocuğun kaçmaması için kollarından ve bacaklarından bağlandığı da fark ediliyor.

"KAÇMASIN DİYE POLİS ÇAĞIRDIK"

Çocuğu bağlayan pazar esnafı Ahmet Saydan, "Geldi eşofmanı aldı oradan götürdü. ATM'lerin arkasına sakladı. Yakaladık onu. Seni, 'Anadan doğma edeceğim seni. Anadan doğma ediyorum' dedim. 'Baktım' dedi 'Ağabey eşofman ATM'lerin orada' dedi. Aldı getirdi. Elini kolunu bağladık burada. Kaçmasın diye polis çağırdık. Sonra baktım eşofmanı getirdi biz de gönderdik." diye konuştu.

