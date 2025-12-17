  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Börek tezgahında iğrenç görüntü: Müşterilere satılan böreklerin üzerinde fareler cirit attı!

Börek tezgahında iğrenç görüntü: Müşterilere satılan böreklerin üzerinde fareler cirit attı!

İzmir'in Buca ilçesinde, börekçilik yapan bir işletmede çekilen iğrenç görüntüler ortaya çıktı. Müşterilere satılan böreklerin üzerinde fareler cirit attı...

Börek tezgahında iğrenç görüntü: Müşterilere satılan böreklerin üzerinde fareler cirit attı!
Yayınlanma:

Börek tezgahında iğrenç görüntü: Müşterilere satılan böreklerin üzerinde fareler cirit attı!

İzmir'in Buca ilçesinde, börekçilik yapan bir işletmede çekilen iğrenç görüntüler ortaya çıktı. Müşterilere satılan böreklerin üzerinde fareler cirit attı...

İzmir'in Buca ilçesinde yer alan bir börekçide kaydedilen görüntülerde böreklerin üzerinde farelerin cirit attığı görüldü. İşletme sahipleri olayın ardından mekanın ilaçlandığını ve tüm malzemelerin çöpe atıldığını iddia etti. Görüntüleri ihbar kabul eden zabıta ekipleri gece yarısı mekana mührü vurdu.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Şirinyer semtinde yer alan bir börekçide mide bulandıran görüntüler kaydedildi. Hijyenden bir haber işletmenin önünden geçen vatandaşlar, tezgahtaki ürünlerin üzerinde farenin gezdiğini fark etti.Börek tepsilerinin arasında gezen fareyi cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar hijyen skandalını gözler önüne serdi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki topladı.

Börek tezgahında iğrenç görüntü: Müşterilere satılan böreklerin üzerinde fareler cirit attı!

İŞLETME KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine işletme yetkilileri, olayın ardından mekanın ilaçlandığını savundu. Tedbir amaçlı olarak içeride bulunan tüm unlu mamullerin ve malzemelerin imha edilerek çöpe atıldığını iddia eden işletme, gerekli hijyen çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Börek tezgahında iğrenç görüntü: Müşterilere satılan böreklerin üzerinde fareler cirit attı!

ZABITA İŞLETMEYİ MÜHÜRLEDİ

Görüntüleri ihbar kabul eden Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde söz konusu börekçiye baskın düzenledi. Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına aykırılıklar tespit edilirken, halk sağlığını tehlikeye atan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Belediye ekipleri, iş yerini mühürleyerek ticari faaliyetten men etti.

Börek tezgahında iğrenç görüntü: Müşterilere satılan böreklerin üzerinde fareler cirit attı!

Asgari ücret komisyonu 2. kez toplanıyor: İşte, Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı!Asgari ücret komisyonu 2. kez toplanıyor: İşte, Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı!

Akaryakıta peş peşe indirim geldi: Tabela yine güncellendi, işte güncel akaryakıt fiyatları...Akaryakıta peş peşe indirim geldi: Tabela yine güncellendi, işte güncel akaryakıt fiyatları...

Eyyüp Kadir İnan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranını açıkladı! CHP ile fark iyice açıldıEyyüp Kadir İnan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranını açıkladı! CHP ile fark iyice açıldı

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Direksiyon sınavında kurs aracı ile TOGG çarpıştı: Sürücü ve komisyon üyeleri hastaneye kaldırıldı!
Direksiyon sınavında kurs aracı ile TOGG çarpıştı: Sürücü ve komisyon üyeleri hastaneye kaldırıldı!
Bursa'da iki şüpheli ölüm: Kızı odasında babası çatı katında ölü bulundu!
Bursa'da iki şüpheli ölüm: Kızı odasında babası çatı katında ölü bulundu!
Pendik'te şaşkınlık yaratan olay: İSKİ çalışanı su borusunu önce kesti, sonra ihbar üzerine tamire geldi!
Pendik'te şaşkınlık yaratan olay: İSKİ çalışanı su borusunu önce kesti, sonra ihbar üzerine tamire geldi!
Çocuğu, pazarda herkesin gözü önünde iple bağladı: Gerekçesi ise hem dikkat çekti hem düşündürdü...
Çocuğu, pazarda herkesin gözü önünde iple bağladı: Gerekçesi ise hem dikkat çekti hem düşündürdü...
İstanbul, Pendik'te feci yangın: Aynı evden 3 çocuk alevlerin arasında can verdi!
İstanbul, Pendik'te feci yangın: Aynı evden 3 çocuk alevlerin arasında can verdi!
İzmir'de barajlar tarlaya döndü: Önümüzdeki yaz durum vahim!
İzmir'de barajlar tarlaya döndü: Önümüzdeki yaz durum vahim!
Çekmeköy'de hareketli dakikalar: Uyuşturucu baskını sırasında evden polise ateş açıldı!
Çekmeköy'de hareketli dakikalar: Uyuşturucu baskını sırasında evden polise ateş açıldı!