Pendik'te şaşkınlık yaratan olay: İSKİ çalışanı su borusunu önce kesti, sonra ihbar üzerine tamire geldi!

Pendik’te bir İSKİ çalışanının su borusunu keserek oradan uzaklaştığı ve arıza sonrası ihbar üzerine yeniden gelerek tamir ettiği güvenlik kameralarına böyle yansıdı...

İstanbul’un Pendik ilçesinde yaşanan olay, hem mahalle sakinlerini hem de sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ertuğrulgazi Mahallesi’nde görevli olduğu iddia edilen bir İSKİ çalışanının, su borusunu bilinçli şekilde kestiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Borunun kesilmesinin ardından bölgede su kesintisi yaşanırken, vatandaşların ihbarı üzerine ekipler adrese yönlendirildi. İddiaya göre, suyu kesen aynı personelin bu kez arızayı gidermek için yeniden bölgeye gelmesi, tepkileri daha da artırdı. O anlara ait görüntüler kısa sürede dikkat çekti.

SU BORUSUNU KESTİĞİ ANLAR KAMERADA

Olay, Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Bilal Habeş Caddesi’nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir İSKİ çalışanının elindeki delici ve kesici aletle su borusuna müdahale ettiği görülüyor. Görüntülerde herhangi bir arıza ya da acil durum olmadığı halde borunun kesildiği iddiası, mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi. Kısa süre sonra bölgede su kesintisi yaşanması, şüpheleri daha da güçlendirdi. Vatandaşlar, yaşananları yetkililere bildirerek duruma tepki gösterdi.

Haberin Devamı

KESİNTİNİN ARDINDAN AYNI PERSONEL TAMİRE GELDİ İDDİASI

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ancak iddialara göre, su borusunu kestiği öne sürülen İSKİ çalışanı bu kez tamir için yeniden bölgeye geldi. Aynı kişinin hem kesme hem de onarma işlemini yapması, çevrede bulunan vatandaşların tepkisine yol açtı. O anlara tanıklık edenler, yaşanan durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Görüntülerde, tamir çalışması sırasında çevrede toplanan vatandaşların şaşkın ve tepkili halleri dikkat çekti.

VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Olayın ortaya çıkmasının ardından mahalle sakinleri yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaşlar, yaşananların detaylı şekilde araştırılmasını ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri kısa sürede yayılırken, olay kamuoyunda da tartışma yarattı. İddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılması beklenirken, görüntüler soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Bakanlık duyurdu: 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve kadrolar...

Altın haftaya nasıl başladı? Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Ata altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Millet düşmanlarına fırsat vermeyin: 15 Aralık 2025 Pazartesi güncel gazete manşetleri...