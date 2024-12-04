Son dakika! Antalya'da 4,6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! Antalya'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Antalya açıklarında saat 12:09’da 4, 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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Son dakika! Antalya'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Antalya açıklarında saat 12:09’da 4, 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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Kaynak:Bölge Gündem Haber
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