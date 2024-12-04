  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Son dakika! Antalya'da 4,6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Antalya'da 4,6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Antalya'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ⁠paylaştığı bilgiye göre, Antalya açıklarında saat 12:09’da 4, 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Son dakika! Antalya'da 4,6 büyüklüğünde deprem!
Yayınlanma:

Son dakika! Antalya'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ⁠paylaştığı bilgiye göre, Antalya açıklarında saat 12:09’da 4, 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Son dakika! Antalya'da 4,6 büyüklüğünde deprem!

Tam anlamıyla rezalet! Gaga Bulut ve pedofili sapık sosyal medyayı ayağa kaldırdı!Tam anlamıyla rezalet! Gaga Bulut ve pedofili sapık sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Deprem uzmanları açık açık uyardı! Bölge halkı hazırlıklı olsun, her an 7 büyüklüğünde deprem olabilirDeprem uzmanları açık açık uyardı! Bölge halkı hazırlıklı olsun, her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Güney Kore, dün siyasi tansiyonu artırmıştı: Borsa bugün yükselişe geçti!Güney Kore, dün siyasi tansiyonu artırmıştı: Borsa bugün yükselişe geçti!

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Güncel
Türkiye sallanmaya devam ediyor! Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Türkiye sallanmaya devam ediyor! Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Bu haber saçı, sakalı karıştıracak! 2025 tarihinden itibaren berberlerde kesim fiyatı 500 TL oldu!
Bu haber saçı, sakalı karıştıracak! 2025 tarihinden itibaren berberlerde kesim fiyatı 500 TL oldu!
Antalya'da korkutan deprem! Akdeniz 4.8 ile sarsıldı
Antalya'da korkutan deprem! Akdeniz 4.8 ile sarsıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik!
THY'nin yarın İtalya'ya planlanan bazı seferleri iptal edildi!
THY'nin yarın İtalya'ya planlanan bazı seferleri iptal edildi!
Metro İstanbul duyurdu: 15.00 itibariyle o, hatlar ulaşıma kapalı olacak!
Metro İstanbul duyurdu: 15.00 itibariyle o, hatlar ulaşıma kapalı olacak!
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın o seferler iptal edildi!
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın o seferler iptal edildi!