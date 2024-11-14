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Sivas’ta akıl almaz kaza: Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıkıp içeri girdi!

Sivas'ta yaşanan akıl almaz kazada, kontrolden çıkan otomobil yol kenarında boş durumdaki müstakil evin duvarından içeri girdi.

Sivas’ta akıl almaz kaza: Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıkıp içeri girdi!
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Sivas'ta yaşanan akıl almaz kazada, kontrolden çıkan otomobil yol kenarında boş durumdaki müstakil evin duvarından içeri girdi.

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil yol kenarında boş durumdaki müstakil evin duvarından içeri girdi. Kazada sürücü yaralandı.

Cadde üzerinde seyir halinde olan K.K. yönetimindeki araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında ve içerisinde kimsenin oturmadığı müstakil evin duvarına çarpıp içeri girdi.

Sivas’ta akıl almaz kaza: Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıkıp içeri girdi!

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas’ta akıl almaz kaza: Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıkıp içeri girdi!

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Kazada evin duvarı yıkılarak zarar gördü.

Sivas’ta akıl almaz kaza: Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıkıp içeri girdi!

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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