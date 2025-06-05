Sivas Ruhu Pendik’te güçlenerek yükseliyor! Pendik’te Sivaslılar yeni döneme kenetlenerek başladı

Pendik Sivaslılar Derneği, genel kurulun ardından yeni yönetimiyle birlikte ilk toplantısını Onkacity Hotel’de yoğun katılımla gerçekleştirdi. Hem bayram öncesi bir bayramlaşma hem de yeni dönem için güçlü bir başlangıç niteliği taşıyan toplantıya, güven tazeleyerek seçilen dernek başkanı Fatih Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı samimi, içten ve coşkulu bir atmosferde geçti. Sivas’ın dostluk, birlik ve kardeşlik ruhu salona yansıdı. Yeni yönetimin belirlenmesiyle birlikte, görev dağılımları titizlikle yapıldı; geleceğe dair umut dolu projeler ve etkinlikler masaya yatırıldı. Pendik’te yaşayan Sivaslı hemşehrilerin birliği ve beraberliği için yapılacak çalışmalar heyecanla planlandı.

“Sivaslıların sesi olmak için el birliğiyle yolumuza devam edeceğiz”

Başkan Fatih Yıldız yaptığı konuşmada; “Bu sadece bir görev dağılımı değil, aynı zamanda birlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştireceğimiz yeni bir başlangıçtır. Hemşehrilerimizin teveccühüyle yeniden bu göreve layık görüldüm, bu güvene layık olmak için gece gündüz çalışacağız. Sivas kültürünü yaşatmak, gençlerimize aktarmak ve Pendik’teki Sivaslıların sesi olmak için el birliğiyle yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda üyeler arasında bayramlaşma yapıldı. Samimi kucaklaşmalar, tebessümler ve geleceğe dair umutlar toplantıya damgasını vurdu. Katılımcılar, yeni dönemin sadece dernek için değil, Pendik’te yaşayan Sivaslılar için bir dönüm noktası olacağını belirterek, büyük bir kenetlenme mesajı verildi.

Haberin Devamı

Pendik Sivaslılar Derneği, önümüzdeki günlerde sosyal, kültürel ve hemşehrilik bağlarını güçlendirecek projelerini kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor.