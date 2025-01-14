Siltaş Yapı Pendikspor yönetimi Pendikli gazetecilerle bir araya gelerek 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutladı

Toplantıda konuşan Pendikspor Asbaşkanı Serkan Özer, Pendikli basın mensuplarının 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak başladığı açıklamalarında, Pendik basınıyla iyi ilişkiler kurmak istediklerini ve bu konuya büyük önem verdikleri ifade etti.

Pendikspor yönetimi olarak göreve geldikleri Ekim ayından bu yana önemli işler başardıklarını kaydederek, önümüzdeki süreçte hem sportif anlamda, hem de Pendiklilerle bütünleşme anlamında önemli projelere imza atacaklarını söyledi.

İKİNCİ YARI ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ

Daha sonra söz alan Pendikspor Başkan Yardımcısı Süleyman Turan ise aynı şekilde gazetecilerin günlerini kutlayarak başladığı konuşmasında, takımın performansıyla ilgili bilgi vererek, “Takımın performansı son üç haftada ivme kazandı. Bandırmaspor karşılaşmasında ise bariz bir şekilde gözlemlendi. 90+6’da gelen gol ile üç puanı kaçırdık. Bu arada ligin 2. sırasında bulunan bir takıma karşı iyi mücadele ettiğimizi söylemek isterim. Teknik Direktör Sedat Ağçay ile takım iyi bir uyum içinde. Ağçay, bu ülkenin önemli değerlerinden biridir. Arda Turan ile aynı dönemde antrenörlük kursunu tamamladı. Ara transfer döneminde önemli 2-3 oyuncuyla anlaşıp bu oyuncuları kamuoyu ile paylaşacağız. Bazı futbolcularla da yolları ayıracağız.” açıklamasında bulundu.

BELEDİYE BAŞKANIMIZ AHMET CİN PENDİKSPOR İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF EDİYOR

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in Pendikspor’un başarısı için büyük çaba sarf ettiğini ve kendisine sunulan tüm projeleri onayladığını da ifade eden kulüp yöneticileri, “Belediye başanımız Sayın Ahmet Cin, her zaman ve her konuda bize destek oluyor ve Pendikspor’un menfaatleri için büyük uğraş veriyor. Bu emekleri ve destekleri için kendisine özellikle teşekkür ediyoruz.” Dediler.

GAZETECİLERDEN PENDİKSPOR’A TAM DESTEK

Kulüp yöneticilerinin, yönetim kurulunun tam kadro katılım sağlayacağı bir toplantıda Pendik basınıyla bir araya gelmeyi planladıklarını ifade ettikleri toplantı, basın mensuplarının da Pendikspor’a gereken desteği vereceklerini ve iyi niyet temennilerini dile getirmeleriyle son buldu.