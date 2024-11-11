Siltaş Pendikspor, deplasmanda Çorumspor'a 1-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig 12. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda Ahlatcı Çorum FK’ne 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son 4 maçtır yenilmeyen Pendikspor, ilk deplasman mağlubiyetini alarak 17 puanda kaldı.

PENDİKSPOR 45+2’DE YIKILDI

Karşılaşmaya defans ağırlıklı bir oyun anlayışıyla başlayan Pendikspor, 45+2’de Kadir Seven’in kafa vuruşuyla bulduğu golle 1-0 geriye düştü ve ilk yarı bu golle Çorumspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Oyuncu değişiklikleriyle birlikte ikinci yarıya hücumu düşünen daha atak bir futbol anlayışıyla başlayan Siltaş Yapı Pendikspor, ev sahibi Çorumspor’u oldukça bunaltan bir baskı altına alsa da yakaladığı pozisyonlarda golü getirecek son vuruşları yapamadı.

Çorumsporlu bazı futbolcuların tahrikleri ve sert faulleri nedeniyle son dakikaları gergin geçen maç, ilk yarıda atılan tek golle ev sahibi Çorumspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Pendikspor, 17 puanda kalırken; Ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Çorum, puanını 19’a çıkardı.

MAGNİFİCO ÜYELERİ TAKIMINI ÇORUM’DA DA YALNIZ BIRAKMADI

Takımına destek olmak için Çorum’a giden Pendikspor Taraftar Grubu Magnifico üyeleri, 90 dakika boyunca yaptığı tezahüratlarla kırmızı beyazlıları ateşlemeye çalıştı.

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Temsilcimiz Siltaş Yapı Pendikspor gelecek hafta sahasında Ümraniyespor’la karşılaşacak.

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