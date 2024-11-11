İslam Memiş'ten altın tahmini! 2025 yılında altın alacakları uyardı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yılbaşından bu yana altının yatırımcısına %52 kazandırdığını söylüyor. Altın 2.717-2.757 dolar arasında değişiyor. Orta Doğu'daki haber akışları manipülasyona yardımcı olabilir. 2.780 dolar hedefi olsa da, kenardan izlemeyi tercih ederim. Kar satışları gelmeden yükselişlerin olumlu olacağını düşünmüyorum." açıklamalarında bulundu.



Gümüşün yükseliş trendinde olduğunu belirten Memiş, "Ons gümüş 33,70 dolardan kapandı" dedi. Orta ve uzun vadede yükseliş bekliyorum. Şampiyonlar 2024 ve 2025'te gümüş alacak.

Selçuk Geçer uyardı! Yüzde 60 seviyelerine kadar çıkacak

Bakanlık onay verdi! Öğretmenlere yüzde 50 indirimli bilet fırsatı

Acun Ilıcalı programdan kovmuştu! Survivor Semih yıllar sonra ortaya çıktı





İslam Memiş, Orta Doğu'daki gelişmelerin manipülasyona yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu ve ons altının 2.717-2.757 dolar bandında olduğunu söyledi. Ayrıca, kendi hedefinin 2.780 dolar olmasına rağmen kar satışları nedeniyle temkinli yaklaştığını söyledi ve gram altın yatırımcısına ons altını takip etmelerini tavsiye etti.

Haberin Devamı

Yatırımcılara İslam Memiş, gümüşün 2024 ve 2025 yıllarında şampiyon yatırım aracı olacağı konusunda önemli bilgiler verdi. Memiş, özellikle orta ve uzun vadede gümüş fiyatlarının artacağını tahmin ediyor.



Ons gümüş 33,70 dolar seviyesinden kapandıktan sonra rasyo nedeniyle kar satışı yaşandı ve Memiş'e göre rasyo tekrar 81,52 seviyesine yükseldi. Bu düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmek gerektiğini ve kademeli olarak alım yapmanın uygun olduğunu söylüyor.



Gümüş kısa vadede geri çekilse de orta ve uzun vadede yeni rekorlara ulaşacak. İslam Memiş, yatırımları uyarırken yatırım tavsiyesi vermediğini belirtti ve ilerleyen günlerde 33,50 ile 34,50 dolar aralığını takip edeceğini söyledi.