Sevenlerinden, Güneri Cıvaoğlu'na veda töreni: Usta gazeteci bugün son yolculuğuna uğurlandı...

Cıvaoğlu'nun naaşı, bugün öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Güneri Cıvaoğlu için bugün veda töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze töreninin ardından Cıvaoğlu Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.

Beşiktaş'ta bir hastanede tedavi gören ve beyin kanaması geçirdiği ifade edilen duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun ölüm haberini alan birçok siyasetçi, bürokrat ve gazeteci sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.

Güneri Cıvaoğlu kimdir?

Güneri Cıvaoğlu 30 Temmuz 1939 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Cıvaoğlu'nun, gazetecilik hayatıysa 1960'lı yıllarda başladı. Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı. TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başındaydı. Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi okudu, izleyen yıllarda Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Güneş Gazetesi'ni ortağı ve genel yayın yönetmeni olarak kurdu. 1986-1996 yılları arası Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. 1996'dan bu yana ise yazılarına Milliyet Gazetesi'nde devam etti. Cıvaoğlu kariyerinde programcılığa da yer verdi. Akıllarda kalan "Şeffaf Oda" programıyla farklı sektörlerde bir çok konuğu yıllarca konuk etti.

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