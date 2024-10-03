İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu

İsrail'in orta doğuda Gazze'yi işgal etmesi, ardından da Lübnan'a saldırması sonrası orta doğuda artan gerginlik İran'ın İsrail'i balistik füzelerle vurması ile olası İran İsrail savaşında dünyadaki ülkelerin bu savaşta hangi ülkeleri destekleyeceği merak ediliyor. İşte olası 3. dünya savaşı senaryoları.

1 21 Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor... 2 21 İran Tel Aviv'e 200 füze fırlatıldı. İran basını, hedeflerin yüzde 90'ının vurulduğunu duyurdu. 3 21 Tahran, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yalnızca askeri noktaların hedef alındığını açıklarken, İsrail Başbakan Netanyahu "İran bunun bedelini ödeyecek" dedi. 4 21 Bunun ardından olası savaş senaryosunda hangi ülkenin kim destekleyeceğin merak edildi. 5 21 Ülkerin müttefikleri kim olacak sorusu merak konusu olurken ortaya çıkan senaryolar şu şekilde aktarıldı... 6 21 İSRAİL'İN MÜTTEFİKLERİ 7 21 ABD ABD Başkanı Joe Biden Salı günü yaptığı açıklamada, yönetiminin bir İran füze saldırısını engelledikten sonra İsrail'i "tamamen desteklediğini" ve uygun bir yanıt konusunda yardımcılarıyla "aktif tartışma" içinde olduğunu söyledi. Ayrıca ABD ve İsrail ordularını İran'ın füze barajını yenilgiye uğrattıkları için övdü. 8 21 İNGİLTERE İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin İsrail'in meşru müdafaa hakkını da desteklediğini belirterek, "İran'ın Batı Asya'yı çok uzun süredir tehdit ettiğini" söyledi. 9 21 Fransa Fransa, İran tehdidiyle mücadele etmek için Batı Asya'ya ek askeri kaynaklar gönderiyor ve ayrıca Tahran'ın İsrail'e füze yağmuru başlatmasının ardından günün ilerleyen saatlerinde bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı düzenledi. 10 21 Japonya Japonya'nın yeni Başbakanı Shigeru Ishiba, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi ve "tam bir savaşa" tırmanmaya karşı uyarıda bulundu. 11 21 Almanya Almanya, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını sona erdirmesini talep etti ve bölgedeki çatışmanın tırmanmasından duyduğu korkuları dile getirdi. 12 21 Avustralya Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını kınadı ve gerilimi azaltma çağrısında bulundu. 13 21 İRANLI MÜTTEFİKLER 14 21 Türkiye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü İsrail'in Lübnan'daki kara operasyonunu kınadı ve Birleşmiş Milletler ile diğer uluslararası örgütleri İsrail'i "daha fazla zaman kaybetmeden" durdurmaya çağırdı. 15 21 Rusya Rusya ve İran, ortak Batı karşıtı görüşleri sayesinde onlarca yıllık bağlara sahipler. 16 21 Rusya Rusya ve İran, ortak Batı karşıtı görüşleri sayesinde onlarca yıllık bağlara sahipler. 17 21 Lübnan İsrail kara kuvvetleri Salı günü erken saatlerde güney Lübnan'a geçti ve Hizbullah militanlarına yönelik bir saldırıda önemli bir tırmanışa işaret etti ve İran destekli düşmanlarına karşı bir yıl süren bir savaşta yeni bir cephe açtı. 18 21 Çin (Geçen ay üst düzey İranlı yetkililerle yapılan görüşmelerde, Çin'in iki üst düzey diplomatı, İran destekli Hizbullah ile İsrail arasında topyekün bir çatışma olasılığının artması ışığında Tahran'a desteklerini dile getirdiler.) 19 21 Yemen İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah'a karşı kampanyasını, militan grubun lideri Hasan Nasrallah'ı öldüren saldırı da dahil olmak üzere yoğunlaştırmasından bu yana geçen günlerde, Yemen'in İran destekli Husi isyancıları, Orta Doğu'yu sarsan karmaşık çatışmalarda önemli bir oyuncu olduklarını göstermekte hızlı davrandılar. 20 21 21 21



