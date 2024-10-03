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İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu

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İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu
İsrail'in orta doğuda Gazze'yi işgal etmesi, ardından da Lübnan'a saldırması sonrası orta doğuda artan gerginlik İran'ın İsrail'i balistik füzelerle vurması ile olası İran İsrail savaşında dünyadaki ülkelerin bu savaşta hangi ülkeleri destekleyeceği merak ediliyor. İşte olası 3. dünya savaşı senaryoları.
İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu 1 121

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor...

İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu 2 221

İran Tel Aviv'e 200 füze fırlatıldı. İran basını, hedeflerin yüzde 90'ının vurulduğunu duyurdu.

İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu 3 321

Tahran, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yalnızca askeri noktaların hedef alındığını açıklarken, İsrail Başbakan Netanyahu "İran bunun bedelini ödeyecek" dedi.

İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu 4 421

Bunun ardından olası savaş senaryosunda hangi ülkenin kim destekleyeceğin merak edildi.

İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu 5 521

Ülkerin müttefikleri kim olacak sorusu merak konusu olurken ortaya çıkan senaryolar şu şekilde aktarıldı...

İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu 6 621

İSRAİL'İN MÜTTEFİKLERİ

İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu 7 721

ABD

ABD Başkanı Joe Biden Salı günü yaptığı açıklamada, yönetiminin bir İran füze saldırısını engelledikten sonra İsrail'i "tamamen desteklediğini" ve uygun bir yanıt konusunda yardımcılarıyla "aktif tartışma" içinde olduğunu söyledi. Ayrıca ABD ve İsrail ordularını İran'ın füze barajını yenilgiye uğrattıkları için övdü.

İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu 8 821

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin İsrail'in meşru müdafaa hakkını da desteklediğini belirterek, "İran'ın Batı Asya'yı çok uzun süredir tehdit ettiğini" söyledi.

İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu 9 921

Fransa

Fransa, İran tehdidiyle mücadele etmek için Batı Asya'ya ek askeri kaynaklar gönderiyor ve ayrıca Tahran'ın İsrail'e füze yağmuru başlatmasının ardından günün ilerleyen saatlerinde bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı düzenledi.

İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu 10 1021

Japonya

Japonya'nın yeni Başbakanı Shigeru Ishiba, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi ve "tam bir savaşa" tırmanmaya karşı uyarıda bulundu.

İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu 11 1121

Almanya

Almanya, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını sona erdirmesini talep etti ve bölgedeki çatışmanın tırmanmasından duyduğu korkuları dile getirdi.

İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu 12 1221

Avustralya

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını kınadı ve gerilimi azaltma çağrısında bulundu.

İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu 13 1321

İRANLI MÜTTEFİKLER

İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu 14 1421

Türkiye

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü İsrail'in Lübnan'daki kara operasyonunu kınadı ve Birleşmiş Milletler ile diğer uluslararası örgütleri İsrail'i "daha fazla zaman kaybetmeden" durdurmaya çağırdı.

İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu 15 1521

Rusya

Rusya ve İran, ortak Batı karşıtı görüşleri sayesinde onlarca yıllık bağlara sahipler.

İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu 16 1621

Rusya

Rusya ve İran, ortak Batı karşıtı görüşleri sayesinde onlarca yıllık bağlara sahipler.

İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu 17 1721

Lübnan

İsrail kara kuvvetleri Salı günü erken saatlerde güney Lübnan'a geçti ve Hizbullah militanlarına yönelik bir saldırıda önemli bir tırmanışa işaret etti ve İran destekli düşmanlarına karşı bir yıl süren bir savaşta yeni bir cephe açtı.

İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu 18 1821

Çin

(Geçen ay üst düzey İranlı yetkililerle yapılan görüşmelerde, Çin'in iki üst düzey diplomatı, İran destekli Hizbullah ile İsrail arasında topyekün bir çatışma olasılığının artması ışığında Tahran'a desteklerini dile getirdiler.)

İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu 19 1921

Yemen

İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah'a karşı kampanyasını, militan grubun lideri Hasan Nasrallah'ı öldüren saldırı da dahil olmak üzere yoğunlaştırmasından bu yana geçen günlerde, Yemen'in İran destekli Husi isyancıları, Orta Doğu'yu sarsan karmaşık çatışmalarda önemli bir oyuncu olduklarını göstermekte hızlı davrandılar.

İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu 20 2021
İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu 21 2121
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