Selehattin Demirtaş, 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'i hedef mi gösterdi? Cuma İçten kimdir?

AK Parti 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, kamuoyu ve basın mesuplarına karşı sosyal medyadan yaptığı bir açıklamada, "Sayın Selahattin Demirtaş, son duruşmada beni ilgilendiren birçok ithamda bulunarak beni hedef gösterdi" diyerek açıklamalarına devam etti...

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Selehattin Demirtaş, 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'i hedef mi gösterdi? Cuma İçten kimdir?

AK Parti 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili ve GELECEK partisinin kurucu üyelerinden olan Cuma İçten, kamuoyuna ve basın mesuplarına karşı sosyal medyadan çok ilginç açıklamalarda bulundu.

İçten, "25 Aralık 2023’te uzun bir süredir tutuklu olarak yargılanan Sayın Selahattin Demirtaş, son duruşmada beni ilgilendiren birçok ithamda bulunarak beni hedef gösterdi" diyerek açıklamalarında devam etti.

Selehattin Demirtaş, 24. Dönem Diyarbekir Milletvekili Cuma İçten'i hedef mi gösterdi? Cuma İçten kimdir?

SELEHATTİN DEMİRTAŞ İÇTEN'İ HEDEF Mİ GÖSTERDİ?


"Bu konuda söyleyeceklerim ve vereceğim cevaplar, ortaya koyacağım iddialar elbette var, ancak şimdilik değil. Şu anda kendisi tutuklu, elleri bağlı ve rahatça savunma yapacak durumda değil varsın onun lafı benimkinden fazla olsun. Kendisinin 7 yıllık tutukluluk süreci ile ilgili kamuoyuna yaptığım açıklamalar, sosyal medya paylaşımları, televizyon programları ulaşılabilir durumdadır isteyen internetten bakabilir. AK Parti ve Gelecek Partisi içinde siyaset yaptığım tüm arkadaşlarım, bu ve benzeri hukuksuzluklara yönelik parti içerisinde düşüncelerimi sert bir şekilde dile getirdiğimi bilirler"

Selehattin Demirtaş, 24. Dönem Diyarbekir Milletvekili Cuma İçten'i hedef mi gösterdi? Cuma İçten kimdir?

"Ben bir kürt Zaza, Bingöl ve Diyarbekır’ın evladı olarak, ailemden aldığım terbiye ve beni yetiştiren değerler, orantısız güç kullanmamı engelliyor. Sayın Demirtaş’ın tutukluluk süreci devam ettiği sürece, kendisini yargılayanların eline malzeme vermemek adına ne söylerse desin ona cevap asla vermeyeceğim"

Selehattin Demirtaş, 24. Dönem Diyarbekir Milletvekili Cuma İçten'i hedef mi gösterdi? Cuma İçten kimdir?

"SAYIN DEMİRTAŞ CEZAEVİNDEN ÇIK KALDIĞIMIZ YERDEN KAVGAMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

"Umuyorum ve diliyorum ki en kısa sürede tahliye olur, davalar düşer ve ben de Sayın Demirtaş’ın beni hedef gösterdiği iddialarına memnuniyetle cevap verebilirim. “Sayın Demirtaş, cezaevinden çık, kaldığımız yerden kavgamıza devam edeceğiz.”

"Cuma İçten’in fikirleri, bir partiye veya ideolojiye hapsedilmiş değildir. Beni yakından tanıyanlar, hiçbir mücadelenin kişisel olmadığını bilirler; bazen fikri bir mücadele yürütürken kişilerle karşı karşıya kalabilirim, bundan çekinmem ve adım atmaktan asla korkmam. Geçmişimde pişman olduğum tek bir siyasi hareket veya duruşum yoktur; değişen, ben değil siyasi partilerdir. Eğer bende biat etseydim ve boyun eğseydim, şu an birçok insanın sahip olduğu makamları işgal ederdim. Doğru kimden gelirse gelsin, yanında duran, yanlışı da yapan kim olursa olsun karşısına dikilen bir siyasi figür oldum Elhamdülillah."

"Siyasete ara vermeme rağmen 10 yıl önceki fikirlerim hala tartışılabilir durumda ve siyasi bir kimliğim olmamasına rağmen hala siyaset gündemine gelebiliyor ise bundan da aktif siyaset içinde yer alanların ders alması gerektiğine inanıyorum."

"Fikirlerimden o gün rahatsız olanların canı o kadar yanmış ki cevabı 10 yıl düşünmek zorunda kalmışlar…"

Selehattin Demirtaş, 24. Dönem Diyarbekir Milletvekili Cuma İçten'i hedef mi gösterdi? Cuma İçten kimdir?

Selehattin Demirtaş, 24. Dönem Diyarbekir Milletvekili Cuma İçten'i hedef mi gösterdi?

CUMA İÇTEN KİMDİR?

Milli Selamet Partisi geleneğinden gelen bir ailenin çocuğu olarak 1973 yılında Diyarbakır’da doğan Cuma İçten; Başarılı eğitim hayatını, Uluslararası Dış Ticaret alanında Yüksek Lisans yaparak tamamlamıştır.

Kurucusu olduğu birçok vakıf ve derneklerde başkanlık, yönetim kurulu üyelikleri yapmış ve İstanbul Kadıköy’de 1993 yılında Refah Partisi Gençlik Kolları ile siyasi hayata adım atmıştır. Siyasetin her alanında aldığı görevleri başarıyla yerine getiren Cuma İçten sırasıyla; İstanbul Ak Parti Eminönü Kurucu Başkan Yardımcılığı, Fatih İlçe Başkan yardımcılığı, İstanbul Fatih Belediyesi Meclis Üyeliği, Meclis Grup Başkanlığı’nda bulunmuş ve nihayetinde 2011 yılında ise Diyarbakır’dan 24. Dönem ak parti milletvekili seçilmiştir. İçten, parlamenter olduğu süreçte o dönem mensubu olduğu Ak partinin genel merkezinde 5 yıl Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı (SİHİB), Güneydoğudan sorumlu teşkilat görevlerinde ve TBMM İçişleri Komisyon Üyeliği, TBMM Millî Savunma Bakanlığı Komisyon Üyeliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

2019 yılında 62.63.64. hükümetlerin başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun daveti ile GELECEK partisinin kurucuları arasında yer alarak 2023 yılına kadar, parti yönetim kurulu üyeliği, Pik başkanlığı ve siyasi işlerden sorumlu genel başkan danışmanlığı yapmıştır.

Geçmişte “Yeni Medeniyet Stratejik Düşünce” Platformu Genel Başkanlığını yürütmüş “Okumak istiyorum platformun” dönem başkanlığını yapmış olan Cuma İçten; Siyasi platformlar, gençlik yapılanmaları, iş insanları, ekonomi, spor, kültür-sanat, eğitim, basın yayın, uluslararası yardım kuruluşları, yöresel dernekler, vakıflar ve onlarca STK’nın da kuruluşlarında aktif görevler almış almaya devam etmekte birçoğunda ise yüksek istişare kurulu başkanlığı yapmıştır.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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