Ece Ronay’ın ifadesi şok etti: Mail order itirafı

Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı. İfade de net şekilde mail order yapıldığını kabul etti.

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Ece Ronay’ın ifadesi şok etti: Mail order itirafı

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezinin sahibi Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ece Ronay, hakimlik ifadesinde, "Mehmet'in yavaş yavaş, karanlık diye tabir edebileceğim insanlarla ilişki kurmaya başladığını duymaya başladım, hatta Gürcistan'daki kumarhane sahipleri ile ilişki kurmaya başladı."" dedi.

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''Gürcistan'daki Kumarhane Sahipleri İle İlişki Kurmaya Başladı''

Eski sevgilim Mehmet Erdal Bilir. Yaklaşık bir yıl evli kaldık. Başlangıçta, iş yerimin adını "Ece Ronay Güzellik Merkezi" olarak kullanmasına izin verdim. Daha sonra bana izin vermeden başkalarına satmaya başladı.

İş yerine gittiğimde, yapılan ödemelerin Vural Kurtlar isimli kişiye POS cihazından direkt olarak gittiğini gördüm. Mehmet'in yavaş yavaş karanlık kişilerle bağlantı kurmaya başladığını ve hatta Gürcistan'daki kumarhane sahipleriyle ilişki kurmaya başladığını duymaya başladım.

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