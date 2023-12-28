Eski Bakan Yaşar Okuyan Yalova’da düzenlenen törenle toprağa verildi

26 Aralık'ta vefat eden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, TBMM’de dün düzenlenen cenaze töreninin ardından Yalova’da son yolculuğuna uğurlandı.

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Eski Bakan Yaşar Okuyan Yalova’da düzenlenen törenle toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede 26 Aralık'ta vefat eden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, memleketi Yalova’da son yolculuğuna uğurlandı.

ESKİ BAKANA SON GÖREV

TBMM’de dün düzenlenen cenaze töreninin ardından Yaşar Okuyan’ın naaşı memleketi Yalova’ya getirildi. Eski Yalova Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan için Yalova Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Okuyan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu başında ailesi taziyeleri kabul etti. Okuyan’ın naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yalova Şehir Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

Eski Bakan Yaşar Okuyan Yalova’da düzenlenen törenle toprağa verildi

CENAZE TÖRENİNE ÇOK SAYIDA SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ VE VATANDAŞLAR KATILDI

Cenaze törenine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova Valisi Hülya Kaya, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, eski Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar, eski Kültür ve Turizm Bakanı Namık Kemal Zeybek, Prof. Dr. Mehmet Haberal, il protokolünün yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eski Bakan Yaşar Okuyan Yalova’da düzenlenen törenle toprağa verildi

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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