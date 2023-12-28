MSB, 12 şehidimizin yaşandığı kalleş saldırı olayı ile ilgili tüm detayları tek tek açıkladı: ''Terör örgütünün tüm unsurları hedefimizdir''

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 81 teröristin etkisiz hale getirildiği, böylece yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 201'e ulaştığı bildirildi.

TÜM DETAYLAR TEK TEK AÇIKLANDI

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Mehmetçiğin 22-23 Aralık'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen sızma girişimi ve hain saldırılarda bir kez daha göğsünü siper ettiğini, hainlere geçit verilmediğini söyledi.

"TOPLAM 71 HEDEF BAŞARIYLA İMHA EDİLMİŞTİR"

Saldırılarda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK'ya başsağlığı ve sabır dileyen Aktürk, "Hain terör saldırıları sonrası Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisi ve depolardan oluşan toplam 71 hedef başarıyla imha edilmiştir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan kahraman Mehmetçik, çatışmalar, ateş destek vasıtaları ve hava harekatları ile bölgede toplam 59 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Böylece 81'i son bir haftada olmak üzere yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 201'e ulaşmıştır." bilgisini paylaştı.

BAKAN YAŞAR GÜLER YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile beraberinde TSK komuta kademesinin 22-23 Aralık'ta teröristler tarafından gerçekleştirilen hain saldırılar sonrası düzenlenen hava harekatlarını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare ettiğini belirten Aktürk, Bakan Güler'in bölgeye giderek, şehitler için Şırnak ve Hakkari'de düzenlenen uğurlama törenlerine katıldığını ve terör saldırılarında yaralanan personeli hastanede ziyaret ettiğini hatırlattı.