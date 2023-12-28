KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)
MSB, 12 şehidimizin yaşandığı kalleş saldırı olayı ile ilgili tüm detayları tek tek açıkladı: ''Terör örgütünün tüm unsurları hedefimizdir''
Milli Savunma Bakanlığı düzenlediği basın toplantıda Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 12 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili tüm sorulara tek tek ayrıntısı ile ilgili cevap vererek PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri ile kararlı bir şekilde mücadele edilmekte olduğunu ve ''Terör örgütünün tüm unsurları hedefimizdir'' diye açıklamada bulundu.
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MSB, 12 şehidimizin yaşandığı kalleş saldırı olayı ile ilgili tüm detayları tek tek açıkladı: ''Terör örgütünün tüm unsurları hedefimizdir''
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