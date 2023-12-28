MSB, 12 şehidimizin yaşandığı kalleş saldırı olayı ile ilgili tüm detayları tek tek açıkladı: ''Terör örgütünün tüm unsurları hedefimizdir''

Milli Savunma Bakanlığı düzenlediği basın toplantıda Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 12 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili tüm sorulara tek tek ayrıntısı ile ilgili cevap vererek PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri ile kararlı bir şekilde mücadele edilmekte olduğunu ve ''Terör örgütünün tüm unsurları hedefimizdir'' diye açıklamada bulundu.

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MSB, 12 şehidimizin yaşandığı kalleş saldırı olayı ile ilgili tüm detayları tek tek açıkladı: ''Terör örgütünün tüm unsurları hedefimizdir'' 1

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 81 teröristin etkisiz hale getirildiği, böylece yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 201'e ulaştığı bildirildi.

TÜM DETAYLAR TEK TEK AÇIKLANDI

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Mehmetçiğin 22-23 Aralık'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen sızma girişimi ve hain saldırılarda bir kez daha göğsünü siper ettiğini, hainlere geçit verilmediğini söyledi.

"TOPLAM 71 HEDEF BAŞARIYLA İMHA EDİLMİŞTİR"

Saldırılarda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK'ya başsağlığı ve sabır dileyen Aktürk, "Hain terör saldırıları sonrası Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisi ve depolardan oluşan toplam 71 hedef başarıyla imha edilmiştir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan kahraman Mehmetçik, çatışmalar, ateş destek vasıtaları ve hava harekatları ile bölgede toplam 59 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Böylece 81'i son bir haftada olmak üzere yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 201'e ulaşmıştır." bilgisini paylaştı.

BAKAN YAŞAR GÜLER YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile beraberinde TSK komuta kademesinin 22-23 Aralık'ta teröristler tarafından gerçekleştirilen hain saldırılar sonrası düzenlenen hava harekatlarını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare ettiğini belirten Aktürk, Bakan Güler'in bölgeye giderek, şehitler için Şırnak ve Hakkari'de düzenlenen uğurlama törenlerine katıldığını ve terör saldırılarında yaralanan personeli hastanede ziyaret ettiğini hatırlattı.

MSB, 12 şehidimizin yaşandığı kalleş saldırı olayı ile ilgili tüm detayları tek tek açıkladı: ''Terör örgütünün tüm unsurları hedefimizdir'' 2

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN IRAK'TAKİ TÜM UNSURLARI MEŞRU HEDEFİMİZDİR"

Tehditleri sınırlara dayanmadan kaynağında bertaraf etmeyi öngören "Terörle Mücadelede Yeni Güvenlik Konsepti" kapsamında Irak'ın kuzeyinde 2019 yılında başlatılan "Pençe Serisi" operasyonlar ile çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda mağara, sığınak, barınak, silah ve mühimmat ele geçirildiğini dile getiren Aktürk, "Böylece yurt içinde bitme noktasına gelen bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyinden ülkemize yönelik saldırıları engellenmiştir." dedi.

"GİRİLİMEZ DENİLEN YERLERE GİRDİK ULAŞILAMAZ YERELERE ULAŞTIK"

Pençe operasyonları serisine ilişkin bilgi veren Aktürk, "Bahse konu operasyon serisi ile 'girilemez' denilen yerlere girilmiş, 'ulaşılamaz' denen yerlere ulaşılarak toplam 1655 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 4 bin 999 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edilmiş, 2 bin 472 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, 2 bin 934 silah ve yaklaşık 1 milyon 377 bin mühimmat ele geçirilmiştir. Bu operasyonlara ilave olarak planlı ve ani hava harekatları ile gece, gündüz ve her türlü hava şartında sınırlarımızdan yaklaşık 150 kilometre derinlikte bulunan Asos ve Kandil gibi terör yuvalarına harekat icra edilmekte ve teröristlerin barınakları yerle bir edilmektedir." açıklamasını yaptı.

"TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLERDİR"

Suriye ve Irak'taki tüm operasyonların Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklar doğrultusunda icra edildiğini vurgulayan Aktürk, "Tek hedefimiz teröristlerdir ve PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimizdir." diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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