Şehitler bir bir uğurlanıyor! Geçen yıl gazi olmuştu, bu yıl şehit düştü!

22 Aralık'ta Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, memleketi Sinop’ta binlerce vatandaşın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehitler bir bir uğurlanıyor! Geçen yıl gazi olmuştu, bu yıl şehit düştü!

Geçen yıl gazi olan ve 22 Aralık'ta Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, memleketi Sinop’ta binlerce vatandaş tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Irak’ın Kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi’nde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 6 askerden 27 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, memleketi Sinop’ta toprağa verildi.

Şehitler bir bir uğurlanıyor! Geçen yıl gazi olmuştu, bu yıl şehit düştü!
Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde 22 Aralık Cuma günü bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve sonrasında sağlanan temasta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu için memleketi Sinop’un Boyabat ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Şehitler bir bir uğurlanıyor! Geçen yıl gazi olmuştu, bu yıl şehit düştü!

SİNOPLU ŞEHİDİN CENAZESİNE BİNLERCE VATANDAŞ KATILDI

2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp gazi olan ve tedavisi biter bitmez yeniden göreve koşan Şehit Çağatay Erenoğlu’nun cenazesi, Boyabat Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra Boyabat Hükümet Konağı Meydanına getirildi. Buradaki törenin ve kılınan cenaze namazının ardından defin için baba ocağı Yeşilyurt-Sarıağaççayırı Köyü Mezarlığına götürüldü. Şehit Erenoğlu binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Şehitler bir bir uğurlanıyor! Geçen yıl gazi olmuştu, bu yıl şehit düştü!

Cenazeye şehidin ailesi ve yakınları ile Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Alâ, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleriyle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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