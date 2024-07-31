Şehit edilen İsmail Haniye kimdir? Nerede ve hangi yılda doğdu?

Bugün, İslam Tarihinde önemli bir olay yaşandı. İsmail Haniye, İsrail güçleri tarafından şehit edildi. Birçok kişi ise İsmail Haniye’nin hayatını merak ediyor. Peki Hamas lideri kimdir, nerede doğmuştur?

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Şehit edilen İsmail Haniye kimdir? Nerede ve hangi yılda doğdu?

Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmad Yassin'in bir koruması olan Haniye, grubun uluslararası diplomasisinde kilit bir figürdü. Hamas, siyasi şefi İsmail Haniyeh'in öldürülmesini cevapsız kalmayacak ciddi bir tırmanış olarak nitelendirdi. Olaylar bir yandan sıcaklığını İsmail Haniye’nin hayatı da merak edildi.

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İSMAİL HANİYE KİMDİR?

İsmail Haniye 1962 yılında, Al-Şati mülteci kampı, Gazze Şeridi’nde doğdu. Şehit Haniye, 31 Temmuz 2024'te öldü. Hamas'ın 2006 Filistin yasama seçimlerinde sandalyelerin çoğunluğunu kazanmasının ardından 2006-07'de Filistin Yönetimi'nin (PA) başbakanı olarak görev yapan Filistinli bir politikacı ve Hamas lideriydi.

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Rakip El Fetih ile faksiyonlar arası mücadele, hükümetin dağılmasına ve Gazze Şeridi'nde özerk bir Hamas liderliğindeki yönetimin kurulmasına yol açtıktan sonra Haniye, Gazze Şeridi'nde fiili hükümetin lideri olarak görev yaptı (2007-14). 2017 yılında Halid Meşal'in yerine Hamas'ın siyasi büro şefi olarak seçildi.

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İslamcı grup Hamas 1988'de kurulduğunda, Haniyeh, grubun ruhani lideri Şeyh Ahmed Yassin ile yakın bağlar geliştiren genç kurucu üyeleri arasındaydı. Haniyeh, 1988'de İsrail makamları tarafından tutuklandı ve ilk intifadaya (İsrail işgaline karşı ayaklanma) katıldığı için altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

1989'da tekrar tutuklandı ve İsrail Haniye'yi 1992'de yaklaşık 400 diğer İslamcı ile birlikte güney Lübnan'a sınır dışı edene kadar hapiste kaldı. Haniyeh, Oslo Anlaşmalarının ardından 1993'te Gazze'ye döndü. Döndüğünde İslam Üniversitesi dekanlığına atandı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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