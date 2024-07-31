Başkan Erdoğan'dan çok sert haniye suikastı açıklaması: Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı ile ilgili çok sert açıklamalarda bulunarak "Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" dedi.

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Başkan Erdoğan'dan çok sert haniye suikastı açıklaması: Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına ilişkin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır." ifadelerini paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti

"SİYONİST BARBARLIK EMELLERİNE ULAŞAMAYACAK"

"Daha önce Şeyh Ahmed Yasin'e, Abdülaziz El Rantisi'ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise İsmail Heniyye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır. İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze'deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail'in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİ TÜM İMKANLARIMIZLA DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti'nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz. Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet; ailesine sabır, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz ile İslam alemine başsağlığı diliyorum. Rabb'im cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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