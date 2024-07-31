Hamas’ın yeni lideri kim oldu? Yeni lider Halid Meşal kimdir?

Haniyeh, ölümüne kadar grubun siyasi bürosuna başkanlık etti. Yardımcısı, Ocak ayında Beyrut'ta bir İsrail saldırısında öldürülen ve otomatik olarak yedek olacak olan Saleh Arouri'ydi.

Yeni Hamas lideri olarak kabul edilen Khaled Meshaal (Halid Meşal), 1997'de İsrail ajanlarının Ürdün'ün başkenti Amman'daki ofisinin dışındaki bir sokakta başarısız bir suikast girişiminde kendisine zehir enjekte ettikten sonra dünya çapında tanındı.

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HALİD MEŞAL KİMDİR?

Döneminde önemli isimlerden biri olan Halid Meşal, kurtulduğu saldırıyla ün saldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından emredilen Filistinli militan grubun önemli bir üst düzey figürüne yapılan isabet, Ürdün'ün o zamanki Kral Hüseyin'ini o kadar kızdırdı ki, panzehir teslim edilmediği sürece katilleri asmaktan ve Ürdün'ün İsrail ile barış anlaşmasını veto etmekten bahsetti.

Halid Meşal, 68 yaşında ve yeni Hamas lideri oldu. İsrail'in onu ortadan kaldırmaya çalışmasından bir yıl önce, diğer Hamas yetkililerini etkileyen sıkı İsrail seyahat kısıtlamaları tarafından engellenmeden, dünyanın dört bir yanındaki yabancı hükümetlerle yapılan toplantılarda Filistinli İslamcı grubu temsil etti.

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Hamas kaynakları, Meşal'in Çarşamba günü erken saatlerde İran'da suikasta uğrayan İsmail Haniyeh'in yerine grubun en önemli lideri olarak seçildiğini aktardı. Ardından Tahran ve Hamas'ın İsrail'e karşı intikam sözü verdiğini söyledi.

15 yaşında Orta Doğu'nun en eski İslamcı grubu olan Müslüman Kardeşler'e katıldı. Kardeşlik, İsrail işgaline karşı ilk Filistin ayaklanması sırasında 1980'lerin sonlarında Hamas'ın oluşumunda etkili oldu.

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