Haniye’nin şehit edilmedisinden sonra ilk açıklama: Netanyahu ne söyledi?

Hamas lideri İsmail Haniye, ülkenin yeni cumhurbaşkanının göreve başlama törenine katıldıktan sonra İran'da suikasta uğradı. İsrail Başbakanı Netanyahu ilk açıklamasını küstahça yaptı.

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Haniye’nin şehit edilmedisinden sonra ilk açıklama: Netanyahu ne söyledi?

Hamas lideri İsmail Haniye, Çarşamba sabahı erken saatlerde İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğradı, İsrail'e intikam tehdidi çeken ve Gazze'deki çatışmanın daha geniş bir Orta Doğu savaşına dönüştüğüne dair daha fazla endişe uyandıran bir saldırı oldu.

Filistinli İslamcı militan grup ve İran'ın Devrim Muhafızları Haniyeh'in ölümünü doğruladı. Muhafızlar, İran'ın yeni cumhurbaşkanı için bir yemin törenine katıldıktan saatler sonra gerçekleştiğini söyledi.

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NETANYAHU’DAN İLK AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'in "herhangi bir cephede bize karşı herhangi bir saldırganlıktan ağır bir bedel talep edeceğini" söyledi. Söylemlerini artıran Netanyahu küstahça açıklamalarını devam ettirdi;

“İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik. İsrail kendisine saldırganlık gerçekleştirenlere ağır bir bedel ödetecektir. Her türlü tehdide, her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız.”

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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