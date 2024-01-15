Şehit askerlerimize dil uzatanlar cezasız kalmadı! Sosyal medya provokatörlerine polis baskını!

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Sosyal medya provokatörlerine yönelik düzenlenen operasyonla Yurt içinde tespit edilen 37 şüphelinin 18’i yakalandı, 19’u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" dedi.

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Şehit askerlerimize dil uzatanlar cezasız kalmadı! Sosyal medya provokatörlerine polis baskını!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize ve Pençe Kilit Harekât bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 133 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı" dedi.

Şehit askerlerimize dil uzatanlar cezasız kalmadı! Sosyal medya provokatörlerine polis baskını!

SOSYAL MEDYA PROVOKATÖRLERİNE POLİS BASKINI

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya provokatörlerine yönelik düzenlenen operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:
"Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize ve Pençe Kilit Harekât bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 133 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 18’i yakalandı, 19’u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir."

Şehit askerlerimize dil uzatanlar cezasız kalmadı! Sosyal medya provokatörlerine polis baskını!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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