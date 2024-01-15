Seçil Erzan davası büyüyor: Bu kez Denizbank, avukat Rezan Epözdemir’e dava açıyor

DenizBank'ın kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen dolandırıcılık davasına ilişkin bir TV programında konuşan avukat Rezan Epözdemir, baroya şikayette bulunacağını ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

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Seçil Erzan davası büyüyor: Bu kez Denizbank, avukat Rezan Epözdemir’e dava açıyor

Bankadan yapılan açıklamada, dün bir televizyon kanalında canlı yayın konuğu olarak katılan Rezan Epözdemir'in asılsız beyanlarda bulunduğu ve saptırılmış bilgiler verdiği belirtildi. Bu açıklamalar nedeniyle, kurumun ve yöneticilerin itibarına kasıtlı şekilde zarar verme amacı güden açıklamalar nedeniyle bilgilendirme yapılması gerektiği belirtildi. Ayrıca DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in adını da geçirmek gerekiyor.

12 Ocak tarihli duruşmada dosyaya giren bilirkişi raporundaki WhatsApp yazışmalarında, tutuklu Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz'ın eşi Merve Yılmaz'ın kardeşleri olduğu belirtildi. Bu yazışmalarda Hakan Ateş olmadığı belirtildi.

Adı geçen avukat, Genel Müdürümüz Hakan Ateş de dahil olmak üzere bir grup kişinin çeşitli kayak merkezlerinde çektirdikleri fotoğrafı mahkemeye sunarak, söz konusu konuşmada geçen tatilin ve tatil yapanların bu kişiler olduğunu iddia etti. Gerçekten de, mahkemede ve canlı yayında gösterilen fotoğraf, ilgili yazışma tarihinden tam 2 yıl önce, 29-31 Ocak 2021 tarihlerinde Erzurum Palandöken'deki Sway Hotels önünde aile ve arkadaş gruplarının fotoğraflarını içeren dergilerden alınmıştır."

"Türk Ceza Kanunu Açısından Suç Teşkil Eden Bir Eylem"

Açıklamada, Hakan Ateş ve beraberindekilerin Palandöken tarihine ilişkin görseller ve haberlerin o dönemdeki gazete ve dergilerde yayınlandığı belirtildi ve "2021 yılında çekilen bir fotoğrafın Ocak 2023'te çekilmiş gibi gösterilmesi gerek mahkemeyi gerek kamuoyunu manipüle etmeye yönelik, etik kuralları hiçe sayan bir davranış olduğu gibi, Türk Ceza Kanunu açısından da suç teşkil eden bir eylemdir.""

"Hedefe giden her yolu mubah kabul eden, ilgisi olmadığını bildiği kağıt parçalarıyla televizyon kanallarını dolaşan, DenizBank ismini karalayarak medya üzerinden algı operasyonu yapmak ve popülarite kazanmak amacıyla hareket eden bu kişiyle ilgili, önceki dönemde olduğu üzere mesnetsiz ve gerçekleri çarpıtan açıklamaları ve söz konusu tekzip metnine konu olan ifadelerinden hareketle, mensubu olduğu baroya şikayette bulunulacağından ve Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunulacak.”

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