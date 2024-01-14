CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in elini öptüğü Pervin Chakar'dan skandal paylaşım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Genel Başkan seçilir seçilmez konserine gidip çiçek verip elini öptüğü Türk düşmanı olarak bilinen sözde sanatçı Pervin Chakar, 9 kahraman askerimizin şehit olduğu gece skandal paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in elini öptüğü Pervin Chakar'dan skandal paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğu haberi duyuruldu.

Kahreden haber sonrası tüm Türkiye derin yasa boğulurken, şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Milli Savunma Bakanlığı 45 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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PERVİN CHAKAR'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

CHP lideri Özgür Özel'in elini öpmekten "gurur duyuyorum" dediği Pervin Chakar şehitlerimizin olduğu gece skandal bir paylaşım yaptı.

Türkiye düşmanı, terörist sevici opera sanatçısı Pervin Chakar sosyal medya hesabından şehitlerimizin olduğu sırada "Biz yalnız değiliz, Biz büyük bir milletiz" ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL ELİNİ ÖPMÜŞTÜ

Terör partisi DEM'in korkusundan PKK'ya karşı net tavır alamayan ve kırmızı halılarla karşılayarak ortaklık yapan CHP lideri Özgür Özel hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmüştü.

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"CHAKAR'IN ELİNİ ÖPMEYİ DEĞER OLARAK GÖRÜYORUM"

Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyip Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan ve Kürdistan ifadelerini kullanan Pervin Chakar'ın elini öpmesi büyük tepkiler toplarken, konuya ilişkin konuşan Özel, pişman olmadığını ifade etmişti. Özel şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hiç pişman değilim. Pervin Chakar'ı biliyordum ama hiç canlı dinlememiştim. Ben konsere gittim, pişman değilim. Dinledim, çok keyif aldım. Bir daha bir fırsat olursa yine dinlerim. Ben bir kadın sanatçının çiçek verilirken elini uzattığında elini öpmenin hiç yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Pervin Chakar'ın elini öpmeyi, sanata, sanatçıya ve taşıdığı kimliklere verilen değer olarak görüyorum"

KAYNAK: HABER7

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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