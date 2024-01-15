Özgür Demirtaş’tan buz kestirecek açıklama: 2024 çok daha zor olacak

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada 2024'ü "Zorlu bir yıl" olarak tanımladı. 14 Ocak'ta Demirtaş, sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisinin 2024 ve 2025 yılları için öngörülerini yayınladı.

Prof. Dr. Demirtaş, yapısal reformlar yapılır ve doğru para politikasına devam edilirse, 2025 yılı için ümitvar olduğunu söyledi. Bu, işsizliğin artacağına, zombi şirketlerin batacağına ve kredi bulmanın zorlaşacağına dikkat çekti.

Özgür Demirtaş, yapısal reformların gerçekleşmemesi durumunda "acı reçete"nin devam edeceğini belirtti.

Özgür Demirtaş’ın 2024 Tahminleri

Ekonomik olarak ülkece çok zorlu bir yıla giriyoruz. Ama iyi haberim de var. Sonuna kadar okuyun.

İşsizlik artacak. Bazı insanlar işlerini kaybedecek.

Zombi şirketler batacak.

Kredi daha da zor bulunacak.

Ucuz paraya alışanlar ağlayacak.

Ama eğer benim yıllardır söylediğim yapısal reformlar yapılır ve doğru para politikasına devam edilirse yılın ikinci yarısı hafif kıpırdanma başlayacak ve 2025 yılı daha iyi olacak.

Yok eğer yapısal reformlar yapılmaz veya yarıda kesilirse acı devam edecek