Seçimi Kaybeden Hakan Peker Sessizliğini Bozdu: Defteri Henüz Kapatmadı mı?

31 Mart yerel seçimlerinde siyasi partilerde renkli kişilerde aday olmuştu. Birçok ünlü isim, futbolcu ve tanıdık simalar, aday gösterildi. Bazıları bağımsız bazıları ise, siyasi pariteler tarafından aday olarak çıkarıldı.

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Seçimi Kaybeden Hakan Peker Sessizliğini Bozdu: Defteri Henüz Kapatmadı mı?

31 Mart mahalli seçimlerde Hakan Peker, İYİ Parti’den aday gösterilmişti. Şarkıları ve tarzıyla adından söz ettiren Peker, Safranbolu ilçesinden aday olmuştu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Hakan Peker, İYİ PARTİ ile ittifak yaparak Safranbolu’da adaylığını ortaya koydu. Ancak sonuçlar hiç beklendiği gibi çıkmadı.

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SEÇİLSEYDİM İLÇEYİ DEĞİŞTİRECEKTİM

Safranbolu’da sadece yüzde 3,68’lik bir y oranına sahip olan Hakan Peker, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’ndan görüntülendi. Peker, basın mensuplarıyla sohbet etti. Seçimler hakkında konuşan ünlü şarkıcı,

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“Siyaset defterini kapatmadım, ben belediye başkan adayı oldum. Seçilseydim bir sürü şey yapacaktım. Orası tamamen bir kültür şehri haline gelecekti. UNESCO tarih miras kenti, onun hakkını verecek projelerimiz vardı.”

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BİR KIRILGANLIĞIM YOK

“Kimlerin tekelinde siyaset? Bu işin bilirkişisi var mı ki bu ülkede? Seçme ve seçilme hakkı olan her insan siyasete atılabilir. Ben girdim ve aday oldum. Bir kırgınlığım yok. Her futbolcu maçta 10 tane gol atmıyor yani her zaman kaybedeceksin diye bir şey yok.”

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