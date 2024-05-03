Kanal D’nin sevilen dizisi yine reyting rekoru kırdı: İnci Taneleri’nde sürpriz oyuncu…

Başarılı yapım İnci Taneleri, tekrar birinci oldu. Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi İnci Taneleri, yeni bölümüyle beraber birçok sürprize de imza attı.

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Kanal D’nin sevilen dizisi yine reyting rekoru kırdı: İnci Taneleri’nde sürpriz oyuncu…

İzleyici ile buluştuğu her hafta heyecan yaratan İnci Taneleri, fün akşamki bölümüyle yine dikkatleri üzerine çekti. Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem kızı için büyük uğraş verdiğini gösterdi. Kızı Nehir ise, 13. bölümde babasını takibe başladı.

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GEÇTİĞİMİZ HAFTA NE OLDU?

Dizinin geçtiğimiz haftadaki bölümünde Azem ve Nehir arasındaki buluşma merak ediliyordu. Ancak Azem henüz Nehir’e ulaşamadı. Halen arayış içinde olan Azem, bu haftada Nehir’den uzak kaldı.

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İnci Taneleri 12. bölümde şunlar yaşanmıştı; Azem, Dilber'den uzaklaşmak istediğini açıkça söyleyince Dilber, aşk acısına düşüyor. Azem tarafından büyük yara alan Dilber, bu zor günleri nasıl atlatacak? Azem, Nehir'den biz iz bulmaya çalışırken telefonuna gelen mesajla şoke olur.

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Nehir'in tedavi gördüğü hastaneye giden Azem, kızından yeni iz daha bulur. Hastanenin baş hemşiresinden aldığı bilgiyle Nehir'e bir adım daha yaklaşan Azem, araştırmalarına devam eder. Azem, Nehir'den yeni bir iz bulmanın sevincini yaşayamadan Dilber'in perişan haliyle karşı karşıya kalır.

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Diziyi yakından takip edenlerin bildiği üzere Azem karakterini Yılmaz Erdoğan canlandırıyor. Azem karakterine can veren Erdoğan, rolüyle izleyiciden tam not almayı başarıyor. Geçtiğimiz hafta Azem, Nehir’e oldukça fazla yaklaştı. Ancak kızı Nehir’e istediği gibi ulaşamadı. Bu heyecanla birlikte izleyicilerde yeni bölümde neler olacağını merak etti.

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BU HAFTA NEHİR GÖRÜNDÜ

Çok merak edilen karakter Nehir, en son yayınlanan bölümde ortaya çıktı. Azem halen farkında olmasa da kendini izleyen bir kızı olduğunu izleyici hemen fark etti. Ayrıca yeni bölümde Dilber’in dansına ek olarak çocuklardan oluşan Anadolu Ateşi Topluluğu sürpriz oldu.

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