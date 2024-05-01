Aldatılan Kibariye pes dedirtti! Erkektir hepsi yapar

25 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatıldığı iddiasıyla sık sık adından söz ettiren Kibariye, Kıbrıs konserinden önce basın mensuplarına ağızları açık açıklamalar yaptı.

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Önemli Olan Benim Düzgün Durmam

Konser öncesi basın toplantısında Kibariye, ihanet iddiasını doğrulayarak "Kocamı çok seviyorum" dedi. Her erkek yapar, hiç kimse yapmaz. Düzgün durmam çok önemlidir. Bana annem böyle öğretti. "Kocasını, çocuklarını ve torununu çok seven bir kadınım." Şarkıcı, konserleri ve sahne kıyafetleriyle ilgili olarak, "45 senedir yırtmaçlı bir elbisem bile yok" dedi. Fiziğimle ilgilenmek yerine gırtlağımla gündem olmak istiyorum. Ekmeğimin peşindeyim, beni kimse ilgilendirmiyor dedi.

Ali Küçükbalçık daha önce bir kadınla sahilde görüntüleri çıkmış ve Kibariye o zaman da eşini savunmuştu.