Ece Seçkin'i hiç böyle görmediniz! Albüm kapağındaki o, poz sosyal medyada tepki aldı!

Türk pop müziğin bilinen isimlerinden Ece Seçkin, 'Bu Ne Yaa, Aman Aman ve Zamanım Yok' adlı albümlerinden sonra şimdi de yeni albümü Spektrum'u çıkardı.

Seçkin'in Arabistan için yayınlanan albüm kapağındaki başörtülü hali dikkat çekerken, ünlü şarkıcının editli fotoğrafa yaptığı alaycı yorum tepki topladı.Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, yeni albümü Spektrum'u müzikseverlerle buluşturdu.

Satışa çıkan albümün kapağı ise sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcının Türkiye'ye satılacak albüm kapağında parlak renkli, dekolteli ve mini bir elbise tercih ettiği görülürken, Suudi Arabistan'da satışa sunulacak albüm kapak fotoğrafındaki başörtülü hali dikkat çekti.

SUUDİ ARABİSTAN'A ÖZEL BAŞÖRTÜLÜ ALBÜM KAPAĞI

Ünlü şarkıcı kendi tercihiyle dalga geçerek X (twitter) hesabında bir paylaşım yaptı. Suudi Arabistan'a özel çıkan albüm kapağını paylaşarak üzerine "Spekturullah" notunu düştü.Ünlü şarkıcının görseline tepkiler çığ gibi büyüdü.Ünlü şarkıcıya "Başörtüyü ticari amaçlı da kullanmazsın", "Bu kadar da olmaz" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.İşte, albüm kapağının Türkiye versiyonu ve Suudi Arabistan versiyonu...

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