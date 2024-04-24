Danıştay Başkanı belli oldu! Zeki Yiğit yeniden seçilerek başkanlık koltuğuna oturdu

Danıştay Genel Kurulunda yapılan seçim sona erdi. Kullanılan 108 oyun 62'sini alan Zeki Yiğit yeniden başkanlık koltuğuna geçti.

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Danıştay Başkanı belli oldu! Zeki Yiğit yeniden seçilerek başkanlık koltuğuna oturdu

Danıştay Genel Kurulunda yapılan seçimde, kullanılan 108 oyun 62'sini alan Zeki Yiğit yeniden başkan seçildi.

Danıştay Başkanı belli oldu! Zeki Yiğit yeniden seçilerek başkanlık koltuğuna oturdu
Danıştay Başkanlığında mevcut başkan Zeki Yiğit'in 4 yıllık görevinin sona ermesinin ardından seçime gidildi. Seçimin ilk turunda adaylardan hiç biri salt çoğunluğu elde edemedi. İkinci tura kalan seçimde en yakın rakibine 43 oy fark atan Zeki Yiğit, 62 oy ile yeniden Danıştay Başkanı seçildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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