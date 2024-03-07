Seçim öncesi tartışmalar bitmiyor: Cumhurbaşkanı’nın tepkisine o isimden yanıt gecikmedi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor Partisinin mitinglerine katılan Cumhurbaşkanı, hem muhalefete hem de içeride yaşanan anlaşmazlıklar üzerinden yüklendi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya mitinginde isim vermeyerek Yeniden Refah Partisi’ne yüklendi. Erdoğan, “Kendileri kazanmak için değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı” açıklamasını yaptı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı’ndan yanıt gecikmedi.

FATİH ERBAKAN, GAZİANTEP’TE KONUŞTU

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim çalışmaları için Gaziantep’e gitti. Burada konuşmalar yapan Erbakan, Cumhurbaşkanı’nın eleştirilerine yanıt verdi. Fatih Erbakan,

“Yeniden Refah Partisi, hiç kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmiyor. Her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz. Diğer tüm partiler de böyledir. Bu mantıkla giderseniz; o zaman İstanbul'da DEM Parti, AK Parti'ye kazandırmak için seçime giriyor. Çünkü DEM Parti'nin alacağı oylar, İmamoğlu'ndan gidecek. Eğer öyleyse DEM Parti, seçime girmesin mi? Eğer girerse AK Parti'ye kazandıracak.

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Aynı durum İYİ Parti için de söz konusu. O zaman daha önce de belirttiğim gibi seçimlerden önce bir kurum anket yapsın. En yüksek oy alan 2 partiyi belirlesin ve seçime onlar girsin. Çünkü onların dışındaki herkes birine kazandırmak için yola çıkacak.

Böyle demokrasi olur mu? Böyle seçim olur mu? Seçime girme hakkı olan her parti, istediği seçim bölgesinden seçime girer. Böyle bir yaklaşım partilere ve seçmene karşı uygun bir yaklaşım değildir. Ahlaklı belediyeciliği yeniden hakim kılmak için seçime giriyoruz.”

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