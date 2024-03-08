Seçil Erzan davasında son gelişme! Ünlü futbolcular mahkemede hazır bulundu!

Seçil Erzan’ın yüksek kar getirili vaadiyle kurduğu "Fatih Terim fonu" davasında mağdurlarının aralarında ünlü futbolcularında bulunduğu Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin mahkemede hazır bulunduğu görüntüler yayınlandı.

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Seçil Erzan davasında son gelişme! Ünlü futbolcular mahkemede hazır bulundu!

Yüksek kar getirili "Fatih Terim fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam ediliyor. Mahkemeye müştekilerden Arda Turan ve Fernando Muslera da katıldı.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen 7 sanıklı duruşmada, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük ve bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Seçil Erzan davasında son gelişme! Ünlü futbolcular mahkemede hazır bulundu!

TURAN İLE MUSLERA MAHKEME SALONUNDA HAZIR BULUNDU

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmaya müştekilerden Arda Turan ile Fernando Muslera'nın da arasında bulunduğu bazı müştekiler de katıldı. Müşteki avukatlarının ifadeleriyle duruşma devam ediyor.

Seçil Erzan davasında son gelişme! Ünlü futbolcular mahkemede hazır bulundu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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