İzmir'deki taksici olayında son gelişme! 19 yaşındaki sanık için karar açıklandı!

İzmir'de, taksici Oğuz Erge'yi (44) tabancayla öldürüp, cep telefonuyla kulaklığını gasbettiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Delil Aysal (19) için karar açıklandı.
Sanık Delil Aysal, indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet ile 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
MESAİSİ BİTMESİNE RAĞMEN ÜŞÜMESİN DİYE ARACINA ALMIŞTI
Soğuktan üşümemesi için kendisini aracına alan taksici Oğuz Erge'yi (44) tabancayla öldürüp, cep telefonu ile kulaklığını gasp eden Delil Aysal'a (19) İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'nitelikli öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'nitelikli yağma' suçundan 14 yıl 10 ay ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan 2 yıl 10 hapis cezası verildi.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)