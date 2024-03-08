Ataşehir'de şüpheli ölüm! Alışverişten dönen kadın, yakınları tarafından evinde ölü bulundu!

İstanbul Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda 3 çocuk annesi kadın alışverişten evine döndükten sonra yakınları uzun süre haber alamadı. Yakınları tarafından durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis eve girdiğinde kanlar içinde kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

YAYINLAMA
Google News
Ataşehir'de şüpheli ölüm! Alışverişten dönen kadın, yakınları tarafından evinde ölü bulundu!

Ataşehir'de bir apartmanın ikinci katındaki bir dairede bir kadın cesedi bulundu. Olayın yaşandığı eve giren polis ekipleri tarafından Rukiye Angi isimli kadının öldüğü belirledi. Polis ekipleri Rukiye Angi'nin eşi M.A.'yı ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Olay, İstanbul Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi'nde bir evde dün saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Rukiye Angi (35), çarşıdan eve geldikten sonra uzun süre haber alınamadı. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri içeriye girdiklerinde Rukiye Angi'nin yerde kanlar içinde yattığını ve yanında silah olduğunu gördü.

Ataşehir'de şüpheli ölüm! Alışverişten dönen kadın, yakınları tarafından evinde ölü bulundu!

ÖLEN KADININ EŞİ İFADESİ ALINMAK ÜZERE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan incelemelerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Durumun aile yakınlarına bildirilmesi üzerine kadının akrabaları olay yerine geldi. Polis ekipleri Rukiye Angi'nin eşi M.A.'yı ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedi Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri Rukiye Angi'nin ölüm nedeniyle ilgili detaylı ilgili inceleme başlattı.

Ataşehir'de şüpheli ölüm! Alışverişten dönen kadın, yakınları tarafından evinde ölü bulundu!

Olayı duyan çevredeki vatandaşlardan Malik Akpolat, "Biz arkadaşla markete gitmiştik, dönüyorduk. Bir kadın galiba intihar etmiş fazla bir bilgimiz yok. Yoldan geçerken duyduk" dedi.

Ataşehir'de şüpheli ölüm! Alışverişten dönen kadın, yakınları tarafından evinde ölü bulundu!

Zorlu görevi fedakarca hazır kıta bekliyor! Onlar, UMKE'nin gönüllü kahraman kadınları!Zorlu görevi fedakarca hazır kıta bekliyor! Onlar, UMKE'nin gönüllü kahraman kadınları!

5G Türkiye’ye geliyor! O tarihi bakan açıkladı5G Türkiye’ye geliyor! O tarihi bakan açıkladı

Meteoroloji açıkladı! Yurt genelinde hava nasıl? Cuma günü hava durumu nasıl?Meteoroloji açıkladı! Yurt genelinde hava nasıl? Cuma günü hava durumu nasıl?

CHP'nin Tuzla Belediye Başkan adayı açıkladığı proje ile güldürdü!CHP'nin Tuzla Belediye Başkan adayı açıkladığı proje ile güldürdü!

Seçim öncesi tartışmalar bitmiyor: Cumhurbaşkanı’nın tepkisine Fatih Erbakan'dan yanıt gecikmedi…Seçim öncesi tartışmalar bitmiyor: Cumhurbaşkanı’nın tepkisine Fatih Erbakan'dan yanıt gecikmedi…

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da zehir tacirlerine ağır darbe! “Narkoçelik-5” operasyonu ile tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi!
İstanbul’da zehir tacirlerine ağır darbe! “Narkoçelik-5” operasyonu ile tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi!
Seçil Erzan davasında son gelişme! Ünlü futbolcular mahkemede hazır bulundu!
Seçil Erzan davasında son gelişme! Ünlü futbolcular mahkemede hazır bulundu!
İzmir'deki taksici olayında son gelişme! 19 yaşındaki sanık için karar açıklandı!
İzmir'deki taksici olayında son gelişme! 19 yaşındaki sanık için karar açıklandı!
Eyüpsultan’da elektrik direğindeki patlamalar yürekleri ağıza getirdi!
Eyüpsultan’da elektrik direğindeki patlamalar yürekleri ağıza getirdi!
Son Haberler
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Partiden kov'' talimatı mı verdi
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Partiden kov'' talimatı mı verdi
Kadın girişimcilere müjde! Türk Eximbank'tan yeni destek paketi yolda!
Kadın girişimcilere müjde! Türk Eximbank'tan yeni destek paketi yolda!
Kadınlar gününde öyle bir şey yaptı ki! Bakan bir daha baktı!
Kadınlar gününde öyle bir şey yaptı ki! Bakan bir daha baktı!
Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğluna beğeni yağdı! 40 milyonluk aracı süren minik Zayn, sınır tanımıyor!
Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğluna beğeni yağdı! 40 milyonluk aracı süren minik Zayn, sınır tanımıyor!
Mersin'de 4 katlı binada korkunç yangın! Alevlerin arasından 3 bebeği itfaiye ekipleri bakın nasıl kurtardı!
Mersin'de 4 katlı binada korkunç yangın! Alevlerin arasından 3 bebeği itfaiye ekipleri bakın nasıl kurtardı!
Katil koca bakın kendini nasıl savundu! Eşini uyurken öldüren adamın duruşmada söyledikleri şok etti!
Katil koca bakın kendini nasıl savundu! Eşini uyurken öldüren adamın duruşmada söyledikleri şok etti!
Çok Okunanlar
Seçim öncesi tartışmalar bitmiyor: Cumhurbaşkanı’nın tepkisine Fatih Erbakan'dan yanıt gecikmedi…
Seçim öncesi tartışmalar bitmiyor: Cumhurbaşkanı’nın tepkisine Fatih Erbakan'dan yanıt gecikmedi…
CHP'nin Tuzla Belediye Başkan adayı açıkladığı proje ile güldürdü!
CHP'nin Tuzla Belediye Başkan adayı açıkladığı proje ile güldürdü!
Emekliye 7 destek birden! Erdoğan tek tek açıkladı
Emekliye 7 destek birden! Erdoğan tek tek açıkladı
Meteoroloji açıkladı! Yurt genelinde hava nasıl? Cuma günü hava durumu nasıl?
Meteoroloji açıkladı! Yurt genelinde hava nasıl? Cuma günü hava durumu nasıl?
Sosyal medya üzerinden ruhsatsız tabanca satanlar için jandarma harekete geçti!
Sosyal medya üzerinden ruhsatsız tabanca satanlar için jandarma harekete geçti!
Sakarya’da feci kaza! Göreve giden sivil polislerin aracı kazaya karıştı!
Sakarya’da feci kaza! Göreve giden sivil polislerin aracı kazaya karıştı!
Yorumlananlar
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları