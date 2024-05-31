Şebnem Kısaparmak, yeni albümü ile hayranlarını mest etti! "Beraber Olsun" albümünde sürpriz düet!

Ekranların başarılı sunucusu, yazar ve müzisyen Şebnem Kısaparmak, yeni albümü içih kolları sıvayarak "Beraber Olsun" adlı albümü ile hayranlarının karşısına çıktı.

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Şebnem Kısaparmak, yeni albümü ile hayranlarını mest etti! "Beraber Olsun" albümünde sürpriz düet!

Sunucu, yazar ve müzisyen Şebnem Kısaparmak, yeni albümü "Beraber Olsun" ile tekrar mikrofon başına geçti. Albümde eşi Fatih Kısaparmak ile birlikte düet yaptığı özel bir şarkı da bulunuyor.

Ünlü sanatçı Şebnem Kısaparmak; Gurbet Gelini, Seni Seviyorum, Bu Bayram da Gelemedim Anne adlı şiir ve aşk temalı şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı. Müzik kariyerine kaldığı yerden devam etmeye karar veren Şebnem Kısaparmak, yeni albümü "Beraber Olsun" ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Sevilen sanatçı Kısaparmak, Bir Şiirdi Yokluğun, Hüzzam Sevda ve Yıldız Gibi albümleri ile büyük ses getirmiş ve satış rekorları kırmıştı. Yeni albümüyle hasrete son veren Kısaparmak'ın dinleyiciye bir sürprizi var.

Şebnem Kısaparmak, yeni albümü ile hayranlarını mest etti! "Beraber Olsun" albümünde sürpriz düet!

SEVENLERİNE SÜRPRİZ DÜET!

Beraber Olsun albümü 8 şarkıdan oluşuyor. Albümünün çıkış şarkısı olan "Gönül Misafiri"nde ise ünlü sanatçı, Türk Halk Müziğinin değerli ismi ve eşi Fatih Kısaparmak ile bir düete imza attı. Söz ve müziği Adnan Ergil’e ait olan Gönül Misafiri, besteci tarafından Şebnem ve Fatih Kısaparmak için özel olarak yapıldı ve ortaya tadına doyum olmaz bir düet çıktı. Sanatçı çiftin düetine bir de Ali Eşitmez yönetmenliğinde klip çekildi. Ayrıca albümdeki 8 şarkının 7'sinin aranjörlüğünü ünlü çiftin oğulları Kaan Kısaparmak üstlendi.

Şebnem Kısaparmak, yeni albümü ile hayranlarını mest etti! "Beraber Olsun" albümünde sürpriz düet!

EN GÜZEL ESERLERİ YORUMLADI

Albümde Sezen Aksu’nun "Hata" ve Sezen Aksu’nun Zülfü Livaneli ile ortak şarkısı olan "Belalım" şarkıları, Şakir Askan’ın sözlerini yazdığı ve Burhan Bayar’ın bestelediği "Unutamadım (Kaç Kadeh Kırıldı)" şarkısı, Şebnem Kısaparmak'ın yorumuyla yeniden seslendirildi. Albümdeki diğer çalışmalar ise şarkı sözü, şiir ve bestelerinde, ağırlıklı olarak Şebnem ve Fatih Kısaparmak'ın imzasını taşıyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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