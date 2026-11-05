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Aslıhan Doğan Turan’dan Arda Turan İtirafı: “Kapıma Gelirdi, Kapıyı Açmazdım!”

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Aslıhan Doğan Turan’dan Arda Turan İtirafı: “Kapıma Gelirdi, Kapıyı Açmazdım!”
Arda Turan ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslıhan Doğan Turan, ilişkilerinin bilinmeyen yönlerini anlatarak magazin gündemine damga vurdu. Eşiyle yaşadıkları ilk yıllara dair samimi itiraflarda bulunan Turan, Arda Turan’a zamanında birçok kez “hayır” dediğini açıkladı.
Aslıhan Doğan Turan’dan Arda Turan İtirafı: “Kapıma Gelirdi, Kapıyı Açmazdım!” 1 16

İlişkilerinin her zaman tozpembe olmadığını dile getiren Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan’ın kapısına geldiği ancak kendisinin kapıyı açmadığı dönemleri anlattı. Hatta site güvenliğini arayarak “Arda giremez” dediğini söyleyen Turan, yaşadıkları tatlı sert çekişmelerin ilişkilerine renk kattığını belirtti.

Aslıhan Doğan Turan’dan Arda Turan İtirafı: “Kapıma Gelirdi, Kapıyı Açmazdım!” 2 26

“Arada Kavga Olması Lazım”

İlişkilerindeki iniş çıkışların kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Turan, “Bunlar ilişkimizin tadı tuzuydu. Böyle olmasa belki evliliğe gitmezdi. O kadar sakinlik iyi değildir, arada kavganın olması lazım” sözleriyle dikkat çekti.

Aslıhan Doğan Turan’dan Arda Turan İtirafı: “Kapıma Gelirdi, Kapıyı Açmazdım!” 3 36

“Göz Önünde Biriyle Olmak Zordu”

Arda Turan ile ilişkiye başlamadan önce uzun süre düşündüğünü de itiraf eden Aslıhan Doğan Turan, göz önünde bir isimle birlikte olmanın kendisi için kolay olmadığını söyledi. Bu süreci değerlendirirken “Arda'ya zamanında çok hayır dedim. Göz önünde biriyle olmak zor olduğu için birkaç sene bu yola çıkamadım. Bununla baş edebilir miyim diye düşündüm” ifadelerini kullandı.

Aslıhan Doğan Turan’dan Arda Turan İtirafı: “Kapıma Gelirdi, Kapıyı Açmazdım!” 4 46

“Arda Benden de İyi Kalplidir”

Eşine yönelik övgü dolu sözleriyle de dikkat çeken Turan, Arda Turan hakkındaki olumsuz algıların gerçeği yansıtmadığını savundu. Eşinin merhametli, cömert ve iyi kalpli biri olduğunu vurgulayan Turan, özellikle babalığına dikkat çekti.

Aslıhan Doğan Turan’dan Arda Turan İtirafı: “Kapıma Gelirdi, Kapıyı Açmazdım!” 5 56

Arda Turan’ın çocuklarına olan sevgisini anlatan Aslıhan Doğan Turan, “Arda çok merhametli ve iyi biridir. Algı oluşturulmuş olabilir ama onu tanıyan herkes onun iyi kalpli olduğunu bilir. Arda benden de iyi kalplidir. Çok iyi bir babadır. Çok cömerttir, herkesin iyi gününde kötü gününde yanındadır” dedi.

Aslıhan Doğan Turan’dan Arda Turan İtirafı: “Kapıma Gelirdi, Kapıyı Açmazdım!” 6 66

Aslıhan Doğan Turan’ın yıllar öncesine uzanan kapı açmama itirafı ve eşine yönelik samimi açıklamaları, çiftin aşk hikâyesinin bilinmeyen yönlerini bir kez daha gündeme taşıdı.

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