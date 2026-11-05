Aslıhan Doğan Turan’dan Arda Turan İtirafı: “Kapıma Gelirdi, Kapıyı Açmazdım!”
Yayınlanma:
05 Kasım 2026 11:27
Arda Turan ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslıhan Doğan Turan, ilişkilerinin bilinmeyen yönlerini anlatarak magazin gündemine damga vurdu. Eşiyle yaşadıkları ilk yıllara dair samimi itiraflarda bulunan Turan, Arda Turan’a zamanında birçok kez “hayır” dediğini açıkladı.
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İlişkilerinin her zaman tozpembe olmadığını dile getiren Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan’ın kapısına geldiği ancak kendisinin kapıyı açmadığı dönemleri anlattı. Hatta site güvenliğini arayarak
dediğini söyleyen Turan, yaşadıkları tatlı sert çekişmelerin ilişkilerine renk kattığını belirtti. “Arda giremez”
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“Arada Kavga Olması Lazım”
İlişkilerindeki iniş çıkışların kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Turan,
sözleriyle dikkat çekti. “Bunlar ilişkimizin tadı tuzuydu. Böyle olmasa belki evliliğe gitmezdi. O kadar sakinlik iyi değildir, arada kavganın olması lazım”
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“Göz Önünde Biriyle Olmak Zordu”
Arda Turan ile ilişkiye başlamadan önce uzun süre düşündüğünü de itiraf eden Aslıhan Doğan Turan, göz önünde bir isimle birlikte olmanın kendisi için kolay olmadığını söyledi. Bu süreci değerlendirirken
ifadelerini kullandı. “Arda'ya zamanında çok hayır dedim. Göz önünde biriyle olmak zor olduğu için birkaç sene bu yola çıkamadım. Bununla baş edebilir miyim diye düşündüm”
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“Arda Benden de İyi Kalplidir”
Eşine yönelik övgü dolu sözleriyle de dikkat çeken Turan, Arda Turan hakkındaki olumsuz algıların gerçeği yansıtmadığını savundu. Eşinin merhametli, cömert ve iyi kalpli biri olduğunu vurgulayan Turan, özellikle babalığına dikkat çekti.
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Arda Turan’ın çocuklarına olan sevgisini anlatan Aslıhan Doğan Turan,
dedi. “Arda çok merhametli ve iyi biridir. Algı oluşturulmuş olabilir ama onu tanıyan herkes onun iyi kalpli olduğunu bilir. Arda benden de iyi kalplidir. Çok iyi bir babadır. Çok cömerttir, herkesin iyi gününde kötü gününde yanındadır”
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Aslıhan Doğan Turan’ın yıllar öncesine uzanan kapı açmama itirafı ve eşine yönelik samimi açıklamaları, çiftin aşk hikâyesinin bilinmeyen yönlerini bir kez daha gündeme taşıdı.