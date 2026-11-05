Aslıhan Doğan Turan’dan Arda Turan İtirafı: “Kapıma Gelirdi, Kapıyı Açmazdım!”

“Göz Önünde Biriyle Olmak Zordu”

Arda Turan ile ilişkiye başlamadan önce uzun süre düşündüğünü de itiraf eden Aslıhan Doğan Turan, göz önünde bir isimle birlikte olmanın kendisi için kolay olmadığını söyledi. Bu süreci değerlendirirken “Arda'ya zamanında çok hayır dedim. Göz önünde biriyle olmak zor olduğu için birkaç sene bu yola çıkamadım. Bununla baş edebilir miyim diye düşündüm” ifadelerini kullandı.