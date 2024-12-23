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Şarkıcı Murat Kekilli'nin acı günü: Ayakta güçlükle durabildi...

Şarkıcı Murat Kekilli'nin acı günü: Annesinin cenaze namazında ayakta güçlükle durabildi...

Şarkıcı Murat Kekilli'nin acı günü: Ayakta güçlükle durabildi...
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Şarkıcı Murat Kekilli'nin acı günü: Annesinin cenazesi Adana'da toprağa verildi

Annesinin cenaze namazında ayakta güçlükle durabildi...

Şarkıcı Murat Kekilli'nin acı günü: Annesinin cenaze namazında ayakta güçlükle durabildi...

Şarkıcı Murat Kekilli'nin 84 yaşında hayatını kaybeden annesi Sıdıka Kekilli'nin cenazesi Adana'da toprağa verildi.

Şarkıcı Murat Kekilli'nin acı günü: Annesinin cenaze namazında ayakta güçlükle durabildi...

Cenazeye, Murat Kekilli'nin yanı sıra ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Şarkıcı Murat Kekilli'nin acı günü: Annesinin cenaze namazında ayakta güçlükle durabildi...

Çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde dün yaşamını yitiren Sıdıka Kekilli'nin cenazesi, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Sıdıka Kekilli'nin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye, Murat Kekilli'nin yanı sıra ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak:AA

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