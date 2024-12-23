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  3. Rota yeniden oluşturuldu! Davutoğlu bu kez AK Parti için açık açık mesaj verdi: Hazırım diyorum!

Rota yeniden oluşturuldu! Davutoğlu bu kez AK Parti için açık açık mesaj verdi: Hazırım diyorum!

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Rota yeniden oluşturuldu! Davutoğlu bu kez AK Parti için açık açık mesaj verdi: Hazırım diyorum!
Rota yeniden oluşturuldu! Davutoğlu bu kez AK Parti için açık açık mesaj verdi: İşte o önemli açıklamalar...
Rota yeniden oluşturuldu! Davutoğlu bu kez AK Parti için açık açık mesaj verdi: Hazırım diyorum! 1 18

AK Parti'ye dönüşü üzerinden kamuoyunda tartışmalar devam eden Ahmet Davutoğlu, muhafazakar siyasette bir toparlanmaya ihtiyaç olduğunu, AK Parti veya dışında böyle bir harekete katılmaya hazır olduğunu söyledi.

Rota yeniden oluşturuldu! Davutoğlu bu kez AK Parti için açık açık mesaj verdi: Hazırım diyorum! 2 28

Eski AK Partili, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eski partisine yönelik açıklamaları devam ediyor.

Rota yeniden oluşturuldu! Davutoğlu bu kez AK Parti için açık açık mesaj verdi: Hazırım diyorum! 3 38

AK Parti'den hiç kopmadığını söyleyen "Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa giderim." diyen Davutoğlu'ndan yeni bir açıklama daha geldi.

Rota yeniden oluşturuldu! Davutoğlu bu kez AK Parti için açık açık mesaj verdi: Hazırım diyorum! 4 48

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Davutoğlu'na bu açıklamaları da soruldu.

Rota yeniden oluşturuldu! Davutoğlu bu kez AK Parti için açık açık mesaj verdi: Hazırım diyorum! 5 58

"ERDOĞAN SONRASI HALİMİZ NE OLACAK?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası AK Parti'nin ve muhafazakar siyasetin geleceğine dikkat çeken Davutoğlu, "Kapılar kapılarında şu anda en çok konuşulan konu o; Erdoğan sonrasında halimiz ne olacak?" dedi.

Rota yeniden oluşturuldu! Davutoğlu bu kez AK Parti için açık açık mesaj verdi: Hazırım diyorum! 6 68

Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha önce bu işe niyetlenenler siyasetin sınavından geçemediler diyebilirsin mesela. Ama nihayetinde bu soru Tayyip Erdoğan'la ilgili bir soru değil. Özal sonrası merkez sahanın toparlanmasına ilişkin tartışmaya benzer bir tartışmadan bahsediyoruz.

Rota yeniden oluşturuldu! Davutoğlu bu kez AK Parti için açık açık mesaj verdi: Hazırım diyorum! 7 78

"AK PARTİ İÇİNDE VEYA DIŞINDA TOPARLANMAYA VARIM"

Bugün muhafazakâr kesimdeki herkes bu soruyu tartışacak, seçim yapacak. AK Parti seçim performansını kendi geleceği açısından değerlendirecek.

Rota yeniden oluşturuldu! Davutoğlu bu kez AK Parti için açık açık mesaj verdi: Hazırım diyorum! 8 88

Ve herkes bir arayış içine girecek. Benim dediğim şey şu; büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Ben o harekete destek vermeye hazırım diyorum. Bu AK Parti içinde toparlanma olur, AK Parti dışında alternatif toparlanma olur. İkisine de varım."

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