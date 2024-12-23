Rota yeniden oluşturuldu! Davutoğlu bu kez AK Parti için açık açık mesaj verdi: Hazırım diyorum!

Ve herkes bir arayış içine girecek. Benim dediğim şey şu; büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Ben o harekete destek vermeye hazırım diyorum. Bu AK Parti içinde toparlanma olur, AK Parti dışında alternatif toparlanma olur. İkisine de varım."