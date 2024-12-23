  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Ambarlı Limanı'nda hareketli dakikalar: Konteyner yüklü gemi yan yattı!

Ambarlı Limanı'nda hareketli dakikalar: Konteyner yüklü gemi yan yattı!

Ambarlı Limanı'nda hareketli dakikalar: İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı'nda AMNAH isimli konteyner yüklü gemi sabaha karşı sevkiyat sırasında yan yattı.

Ambarlı Limanı'nda hareketli dakikalar: Konteyner yüklü gemi yan yattı!
Yayınlanma:

Ambarlı Limanı'nda hareketli dakikalar: İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı'nda AMNAH isimli konteyner yüklü gemi sabaha karşı sevkiyat sırasında yan yattı.

Ambarlı Limanı'nda yan yatan konteyner yüklü gemi böyle görüntülendi...

Ambarlı Limanı'nda hareketli dakikalar: Konteyner yüklü gemi yan yattı!

İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı'nda AMNAH isimli konteyner yüklü gemi sabaha karşı yan yattı.

Ambarlı Limanı'nda hareketli dakikalar: Konteyner yüklü gemi yan yattı!

Konteynerlerden bazıları denize dökülürken bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Limanda yan yatan gemi ise dron ile böyle görüntülendi.

Ambarlı Limanı'nda hareketli dakikalar: Konteyner yüklü gemi yan yattı!

İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı'nda AMNAH isimli konteyner yüklü gemi sabaha karşı sevkiyat sırasında yan yattı.

Cumhurbaşkanlığı seçim anketinden bakın ne çıktı! ''Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? '' derken, bir isim sürpriz çıktı!Cumhurbaşkanlığı seçim anketinden bakın ne çıktı! ''Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? '' derken, bir isim sürpriz çıktı!

Maliye bakanlığı düğmeye bastı: Kayıt dışı mal sevkiyatları mercek altında!Maliye bakanlığı düğmeye bastı: Kayıt dışı mal sevkiyatları mercek altında!

Altın haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları iniyor mu çıkıyor mu? 23 Aralık 2024 güncel altın fiyatlarıAltın haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları iniyor mu çıkıyor mu? 23 Aralık 2024 güncel altın fiyatları

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Rota yeniden oluşturuldu! Davutoğlu bu kez AK Parti için açık açık mesaj verdi: Hazırım diyorum!
Rota yeniden oluşturuldu! Davutoğlu bu kez AK Parti için açık açık mesaj verdi: Hazırım diyorum!
Cumhurbaşkanlığı seçim anketinden bakın ne çıktı! ''Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? '' derken, bir isim sürpriz çıktı!
Cumhurbaşkanlığı seçim anketinden bakın ne çıktı! ''Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? '' derken, bir isim sürpriz çıktı!
Olan minik İkbal'e oldu, Artık sosyal felaket: 23 Aralık 2024 gazete manşetleri
Olan minik İkbal'e oldu, Artık sosyal felaket: 23 Aralık 2024 gazete manşetleri
Hakan Fidan'dan Şam'a tarihi ziyaret: "Misafirperverliklerini özlemiştik"
Hakan Fidan'dan Şam'a tarihi ziyaret: "Misafirperverliklerini özlemiştik"
"Sarıkamış şehitleri" unutulmadı: Kars'ta temsili nöbet tutuldu
"Sarıkamış şehitleri" unutulmadı: Kars'ta temsili nöbet tutuldu
Son dakika! Muğla Datça'da 4,7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! Muğla Datça'da 4,7 büyüklüğünde deprem!
Dünya Türkiye'nin gücünü gördü! 21 Aralık 2024 gazete manşetleri
Dünya Türkiye'nin gücünü gördü! 21 Aralık 2024 gazete manşetleri