Ambarlı Limanı'nda hareketli dakikalar: Konteyner yüklü gemi yan yattı!
Ambarlı Limanı'nda hareketli dakikalar: İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı'nda AMNAH isimli konteyner yüklü gemi sabaha karşı sevkiyat sırasında yan yattı.
Ambarlı Limanı'nda hareketli dakikalar: İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı'nda AMNAH isimli konteyner yüklü gemi sabaha karşı sevkiyat sırasında yan yattı.
Ambarlı Limanı'nda yan yatan konteyner yüklü gemi böyle görüntülendi...
İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı'nda AMNAH isimli konteyner yüklü gemi sabaha karşı yan yattı.
Konteynerlerden bazıları denize dökülürken bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Limanda yan yatan gemi ise dron ile böyle görüntülendi.
İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı'nda AMNAH isimli konteyner yüklü gemi sabaha karşı sevkiyat sırasında yan yattı.
Cumhurbaşkanlığı seçim anketinden bakın ne çıktı! ''Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? '' derken, bir isim sürpriz çıktı!
Maliye bakanlığı düğmeye bastı: Kayıt dışı mal sevkiyatları mercek altında!
Altın haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları iniyor mu çıkıyor mu? 23 Aralık 2024 güncel altın fiyatları