Su diye çamaşır suyu içen iki kardeş hastanelik oldu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde içtikleri çamaşır suyundan rahatsızlanan üç ve bir yaşındaki iki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında kırsal Karalar Mahallesi 3’üncü Etap TOKİ konutlarındaki bir dairede meydana geldi.

İddiaya göre, oyun oynayan Miray S. (3) ile Mina Hatice S. (1) kardeşler annelerinin temizlik için salonda bıraktığı çamaşır suyu şişesini açarak, çamaşır suyu içti.

İKİ KARDEŞİN DURUMU İYİ

Ağzı açık şişeyi bulan baba Mervan S. (32), fenalaşan kızlarını kendi imkanlarıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedaviye alınan kardeşlerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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