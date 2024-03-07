CHP'li Burcu Köksal Belediye kapılarımız DEM Partiye kapalı olacak demişti, DEM Partiden çok sert tepki geldi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın partisinin Afyon'da düzenlediği mitingde söylediği "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözlerine DEM Parti'den ilk tepki Sırrı Sakık'tan geldi.

"BİZİMDE BELEDİYE KAPILARIMIZ IRKÇILARA KAPALI OLACAK"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini dile getiren Sakık, "Ben Kürtlere seslendim, herkes size karşı ittifak oluşturuyor sizde kendi ittifakınızı oluşturun diye. Hiçbir partiye kazandırmak gibi bir mecburiyetimiz yok dedim diye bana “mikro milliyetçi” dahi diyen oldu. Peki bunun adı nedir? Bizim belediyelerimizde kapımız herkese açık faşist, ırkçılar hariç" ifadelerini kullandı.

DEM'e kapıyı kapatan CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'a CHP'li yandaşlardan büyük tepki

CHP'Lİ BURCU KÖKSAL NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında öncesinde konuşan CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullandı.

Köksal, "AKP'nin adayı bunu söyleyemez, onlar ancak yaygara koparıp kapalı kapıların ardında pazarlık yaparlar" diye konuştu.

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