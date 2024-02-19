Anıtkabir'i ziyaret etti, 5'inci kez Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı seçilen Aliyev, Türkiye'de

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçimlerin ardından Türkiyeye geldi. 5’inci kez devlet başkanı seçilen Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine başkente gelen Aliyev, Anıtkabir’i ziyaret etti.

YAYINLAMA
Google News
Anıtkabir'i ziyaret etti, 5'inci kez Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı seçilen Aliyev, Türkiye'de

Azerbaycan'da yapılan seçimler sonrası 5'inci kez Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir'i ziyaret etti, 5'inci kez Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı seçilen Aliyev, Türkiye'de

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5’inci kez devlet başkanı seçilmesinin ardından ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’de gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine başkente gelen Aliyev, Anıtkabir’i ziyaret etti. Aliyev ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Daha sonra Atatürk'ün mozelesine çelenk koyup saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir önünde beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çekilen Aliyev, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Anıtkabir'i ziyaret etti, 5'inci kez Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı seçilen Aliyev, Türkiye'de

Aliyev, deftere şunları yazdı:
"Türk dünyasının büyük evladı, yetenekli komutan ve dahi lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını en içten saygı ve ihtiramla anıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yüz yıl önce en muhteşem eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmakla adını dünya tarihinin sayfalarına ve halkının kalbine altın harflerle edebi olarak kazımıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu devletin bugünkü gelişim seviyesini, refahını, kudretini ve küresel alemdeki nüfuzunu görmekten kardeş Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı olarak hususi gurur duyuyorum. Halklarımızın en büyük serveti olan sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye kardeşlik, birlik ve dayanışmasını korumak ve gelecek nesillere armağan etmek, stratejik müttefikliğimizi her yönlü geliştirmek ve pekiştirmek, iki ülkenin önünde duran en ali görevdir. Azerbaycan'ın sevincini kendi sevinci, kederini kendi kederi bilen büyük şahsiyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası, Azerbaycan halkının kalbinde daima yaşayacaktır. Ruhu şad olsun."

Anıtkabir'i ziyaret etti, 5'inci kez Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı seçilen Aliyev, Türkiye'de

Polisin baskın yaptığı muhtar adayının, evinden ve iş yerinden bakın ne çıktı!Polisin baskın yaptığı muhtar adayının, evinden ve iş yerinden bakın ne çıktı!

İslam Memiş tarih verdi! Parası olan bunu yapsınİslam Memiş tarih verdi! Parası olan bunu yapsın

30 yaşında yaşam mücadelesi! Kanserle mücadele veren depremzede kadın, geçim kaynağı için konteyner kebapçı açtı30 yaşında yaşam mücadelesi! Kanserle mücadele veren depremzede kadın, geçim kaynağı için konteyner kebapçı açtı

Buğday hasadı bu yıl yüz güldürecek!Buğday hasadı bu yıl yüz güldürecek!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İmamoğlu'ndan Akşener'e sert tepki: "Bu Yorumları Muhatap Almayacağım"
İmamoğlu'ndan Akşener'e sert tepki: "Bu Yorumları Muhatap Almayacağım"
Bu projeler Maltepe'yi uçuracak! Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi, projelerini açıkladı
Bu projeler Maltepe'yi uçuracak! Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi, projelerini açıkladı
Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya: vatandaşlarımızın dertleriyle ilgilenmek, sorunlarına çözüm bulmak önceliğimiz olacak
Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya: vatandaşlarımızın dertleriyle ilgilenmek, sorunlarına çözüm bulmak önceliğimiz olacak
Cumhur ittifakının Kartal Belediye Başkan adayı Karakaya: Kartal son 15 yılda kaderine terk edildi, koca bir köye dönüştü
Cumhur ittifakının Kartal Belediye Başkan adayı Karakaya: Kartal son 15 yılda kaderine terk edildi, koca bir köye dönüştü
Son Haberler
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Beyin ölümü gerçekleşen işçinin ailesi, Tunceli belediyesini ve Komünist Maçoğlu’nu topa tuttu!
Beyin ölümü gerçekleşen işçinin ailesi, Tunceli belediyesini ve Komünist Maçoğlu’nu topa tuttu!
Uzmanlar göz kuruluğuna dikkat çekti!
Uzmanlar göz kuruluğuna dikkat çekti!
Antalya'da kadın cinayeti! 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından tek kurşunla öldürüldü!
Antalya'da kadın cinayeti! 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından tek kurşunla öldürüldü!
Taksiciler Odası Başkanı, yerel seçimdeki tarafını şimdiden belli etti: Sloganı bile hazır!
Taksiciler Odası Başkanı, yerel seçimdeki tarafını şimdiden belli etti: Sloganı bile hazır!
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yüklendi! Gelen gideni mumla aratıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yüklendi! Gelen gideni mumla aratıyor
Çok Okunanlar
Meteoroloji 19 Şubat Pazartesi hava durumunu açıkladı! İstanbul Ankara, İzmir, Antalya ve tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji 19 Şubat Pazartesi hava durumunu açıkladı! İstanbul Ankara, İzmir, Antalya ve tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Düğmeye basıldı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş kanununda büyük değişikliğe gidiliyor, İşte tüm ayrıntılar
Düğmeye basıldı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş kanununda büyük değişikliğe gidiliyor, İşte tüm ayrıntılar
Emekli ikramiyesi o tarihte ödenecek! 2024 emekli ikramiyesi ne kadar oldu?
Emekli ikramiyesi o tarihte ödenecek! 2024 emekli ikramiyesi ne kadar oldu?
Altın fiyatları durmuyor, yeni haftaya rekorla girdi... Peki Gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları durmuyor, yeni haftaya rekorla girdi... Peki Gram altın ne kadar oldu?
İYİ Parti'de yeni olay! Cemalettin Delice sürpriz şekilde adaylıktan geri çekildi! Peki neden çekildi?
İYİ Parti'de yeni olay! Cemalettin Delice sürpriz şekilde adaylıktan geri çekildi! Peki neden çekildi?
Bankalardan ATM kararı! Nakit çekim limitleri değişti
Bankalardan ATM kararı! Nakit çekim limitleri değişti
Yorumlananlar
Meteolojiden o iller için sarı kot ve çiğ uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 12 Şubat Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Meteolojiden o iller için sarı kot ve çiğ uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 12 Şubat Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"